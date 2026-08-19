  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türk donanmasından İzmit Körfezi'nde selamlama geçişi: Size kurban olurum Türkiye'den listeye giren dünyanın en sağlıklı 10 meyvesi bunlar: Çok ama çok şaşıracaksınız Bu kadarı da olmaz dedirten iddia: Biran Damla Yılmaz'a yakalama kararı çıkartıldı! Estetik borcu iddiası  Akıllı ev sahipleri kabartma tozunu beklenmedik 5 yerde saklıyor: Duyan nedeni ne düşünüp merak ediyor Çöpe diye atmayın: O tuhaf benleri bal 2 haftada yok ediyor! Küp küp doğramayın, gece boyunca bırakın... Avrupa’da gıda krizi kapıda! Rekolte çöktü, fiyat alarmı verildi Minik Berra lösemiyi yendi: 5. yaş gününde taburcu oldu
Kadın - Aile
5
Yeniakit Publisher
Akıllı ev sahipleri kabartma tozunu beklenmedik 5 yerde saklıyor: Duyan nedeni ne düşünüp merak ediyor

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Akıllı ev sahipleri kabartma tozunu beklenmedik 5 yerde saklıyor: Duyan nedeni ne düşünüp merak ediyor

Akıllı ev sahipleri konutlarında sorunların üstesinden gelmek için kabartma tozuna başvuruyor. Herkes etkisini merak ediyor. aslında ev bakımında servet harcanan birçok kimyasal temizleyiciden çok daha etkili. Temizlikte pratik çözümler arayan deneyimli ev sahiplerinin kabartma tozunu buzdolabından banyoya kadar sakladığı 5 beklenmedik yeri ve hayat kolaylaştıran nedenlerini, şok etkisini derledik.

#1
Foto - Akıllı ev sahipleri kabartma tozunu beklenmedik 5 yerde saklıyor: Duyan nedeni ne düşünüp merak ediyor

Mutfak dolaplarının mütevazı üyesi kabartma tozu, doğru yerlerde kullanıldığında adeta ucuz ve doğal bir mucizeye dönüşüyor. Kötü kokuları hapsetme, nemi emme ve en zorlu lekeleri çizmeden söküp atma yeteneği sayesinde akıllı ev sahiplerinin vazgeçilmez yardımcıları arasında yer alıyor.

#2
Foto - Akıllı ev sahipleri kabartma tozunu beklenmedik 5 yerde saklıyor: Duyan nedeni ne düşünüp merak ediyor

Pazarlarda satılan pahalı deterjanlara ve zararlı kimyasallara alternatif arayanlar, kabartma tozunu sadece mutfak rafında tutmak yerine evin stratejik noktalarına yerleştiriyor. İşte kabartma tozunun saklandığı 5 beklenmedik yer ve arkasındaki şaşırtıcı nedenler... 1. Ayakkabılığın En Arka Köşesi (İnatçı Kokulara Son) Kapalı ve havasız kalan ayakkabılıklarda zamanla nem ve ağır kokular birikir. Küçük bir kâse içinde veya delikli bir kumaş torbada ayakkabılığa konulan kabartma tozu, ortamdaki nemi ve kötü kokuları bir sünger gibi emerek ortamı taze tutar.

#3
Foto - Akıllı ev sahipleri kabartma tozunu beklenmedik 5 yerde saklıyor: Duyan nedeni ne düşünüp merak ediyor

2. Çöp Kovasının Tabanı (Sinsi Sızıntı ve Koku Engelleyici) Çöp poşeti takılmadan önce kovanın dibine serpilen bir miktar kabartma tozu, poşetten sızabilecek sıvıları absorbe eder. Bakteri oluşumunu geciktirerek mutfağa yayılan hoş olmayan kokuların önüne geçer. 3. Banyo Derz Araları ve Duş Kabini Kenarları (Küf ve Kireç Düşmanı) Nemli banyo ortamında kabartma tozu, hafif aşındırıcı yapısıyla derz aralarındaki kararmaları ve su lekelerini fayanslara zarar vermeden temizler. Az miktarda su ile macun kıvamına getirilip derzlere sürüldüğünde leke bırakmaz. 4. Yatak Baza İçleri ve Giysi Dolapları (Rutubet Emici) Mevsimlik kıyafetlerin veya nevresimlerin saklandığı baza ve dolap içlerinde zamanla oluşan "bağır koku"yu önler. Açık bir kavanozda dolap köşesine yerleştirilen kabartma tozu, rutubeti çekerek tekstil ürünlerinin tazeliğini korur.

#4
Foto - Akıllı ev sahipleri kabartma tozunu beklenmedik 5 yerde saklıyor: Duyan nedeni ne düşünüp merak ediyor

5. Halı ve Koltuk Astar Altları (Derinlemesine Hijyen) Evcil hayvan beslenen veya sık kullanılan salonlarda halı ve koltuk üzerine serpilen kabartma tozu 15-20 dakika bekletilip süpürüldüğünde, kumaşa sinen tüm yerleşmiş kokuları ve mikroskobik tozları bünyesine toplayarak hijyen sağlar.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Tesettürlü kadınları videoya çekip nefret kustular: Bu mahlukatların ne işi var burada? Midem kalktı giremedim denize!
Gündem

Tesettürlü kadınları videoya çekip nefret kustular: Bu mahlukatların ne işi var burada? Midem kalktı giremedim denize!

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek’teki bir halk plajında vatandaşları izinsiz kayda alan iki şahıs, tesettürlü kadınlara ağır hakaret v..
Cübbeli Ahmet Hoca acil ameliyata alındı
Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca acil ameliyata alındı

Cübbeli Ahmet Hoca, dün öğleye doğru başlayan şiddetli karın ağrısının artması üzerine gece saatlerinde Medipol Hastanesi'ne kaldırıldı. Apa..
Netanyahu Türkiye sınırını bombalamıştı... AK Parti'den açıklama geldi!
Gündem

Netanyahu Türkiye sınırını bombalamıştı... AK Parti'den açıklama geldi!

Terör rejimi İsrail'in, Türkiye sınırındaki İdlib'e yönelik hava saldırılarının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama geldi...
Kapasitesinin iki katı yolcuyla göle açıldı! Feribot faciasında can kaybı 94’e yükseldi
Dünya

Kapasitesinin iki katı yolcuyla göle açıldı! Feribot faciasında can kaybı 94’e yükseldi

Zimbabve’de Kariba Gölü’nde kapasitesinin üzerinde yolcu taşıdığı belirtilen feribotun alabora olmasıyla yaşanan faciada ölü sayısı 94'e yük..
Belek’teki görüntülere TCK 216 kapsamında soruşturma
Gündem

Belek’teki görüntülere TCK 216 kapsamında soruşturma

Antalya’nın Serik ilçesindeki bir halk plajında tesettürlü kadınların izinsiz görüntülendiği ve hakaret içeren ifadelerle hedef alındığı sos..
Eski bakan Ahmet Denizolgun için feth-i kabir kararı! Şüpheli ölümün ardındaki sır perdesi aralanacak
Gündem

Eski bakan Ahmet Denizolgun için feth-i kabir kararı! Şüpheli ölümün ardındaki sır perdesi aralanacak

Sülemancılar cemaatinin önde gelen isimlerinden, Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un 2016’da şüpheli şekilde vefat etmesinin ardı..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23