Akıllı ev sahipleri kabartma tozunu beklenmedik 5 yerde saklıyor: Duyan nedeni ne düşünüp merak ediyor

Pazarlarda satılan pahalı deterjanlara ve zararlı kimyasallara alternatif arayanlar, kabartma tozunu sadece mutfak rafında tutmak yerine evin stratejik noktalarına yerleştiriyor. İşte kabartma tozunun saklandığı 5 beklenmedik yer ve arkasındaki şaşırtıcı nedenler... 1. Ayakkabılığın En Arka Köşesi (İnatçı Kokulara Son) Kapalı ve havasız kalan ayakkabılıklarda zamanla nem ve ağır kokular birikir. Küçük bir kâse içinde veya delikli bir kumaş torbada ayakkabılığa konulan kabartma tozu, ortamdaki nemi ve kötü kokuları bir sünger gibi emerek ortamı taze tutar.