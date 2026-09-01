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Kadın - Aile Buzdolabına koyarsanız zehire dönüşüyor: Faydaları saymakla bitmiyor ama en tehlikeli bal çıktı
Kadın - Aile

Buzdolabına koyarsanız zehire dönüşüyor: Faydaları saymakla bitmiyor ama en tehlikeli bal çıktı

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Buzdolabına koyarsanız zehire dönüşüyor: Faydaları saymakla bitmiyor ama en tehlikeli bal çıktı

Bazı gıdaların buzdolabına konulduğunda, saklandığında daha kısa sürede bozulur ve adeta zehire dönüşür. Peki, bu gıdalar nelerdir? İşte okuyunca çok donakalacağınız en tehlikeli bulunan gıdalar… Bal hem besin değeri yüksek ve güvenilir bir gıdadır ama birçok gıdayı saklamak için buzdolabını tercih etsek bile yapılan araştırmalar bazı besinlerin buzdolabına konulmasının yanlış olduğunu ortaya koydu. O gıdalar ile ilgili dikkat çeken o detaylar ortaya çıktı.

Bazı gıdaların buzdolabına konulduğunda hastalığa neden olduğunu biliyor muydunuz? Peki, bu gıdalar nelerdir? İşte okuyunca çok donakalacağınız buzdolabına girince hastalıklara neden olan gıdalar…

TATLILAR!

Bal, reçel ve çikolata gibi tatlı gıdalar buzdolabında organik özelliklerini yitirerek tatlarının yanı gizeme reçel ve balın sıvılığı da bozulur.

 

KAHVE

Buzdolabının soğuk ve nemi kahvenin hem lezzetini hem de görüntüsünü bozar.


PATATES

Emilimi yüksek bir gıda olan patates durduğu civarın kokusu ile tadı değişir. Buzdolabında bir günde fazla kalan patates bozulur fakat görüntüsü aynı kaldığında fark edemeyiz. Ancak pişirilen patates bağırsak hastalıklarının yaşanmasına sebebiyet verebilir.

 

SARIMSAK

Antibakteriyel tesire sahip sarımsak yalnızca 2 gün süresince buzdolabında kaldığında bakteri üretir.

DOMATES

Yıllardır herkesin yanlış bildiği bilgilerden biri domatesin bozulmaması için buzdolabına konulması gerektiğidir. Gerçeğinde domates buzdolabına konulunca organik yapısı soğuk havadan dolayı bozulur. Kabukları kırışan domates bakteri oluşturmaya başlar ve harcanan bu domatesler sindirim hastalıklarına neden olur.

 


Günlük hayatın vazgeçilmezi olan buzdolabı, aslında bazı besinler için tehlikeli bir saklama yeri olabilir. Gıda bilimcileri ve sağlık otoritelerinin araştırmaları, belirli yiyeceklerin soğuk ortamda kimyasal yapısını değiştirerek zararlı bileşikler ürettiğini ortaya koyuyor.

Ayrıca faydaları saymakla bitmeyen ama fazlası ölümcül derecede tehlikeli olan bu ürün, halk arasında "deli bal" veya "acı bal" (uluslararası adıyla mad honey) olarak bilinen bal türüdür. Karadeniz Bölgesi'nde (özellikle Kaçkar Dağları civarında) ve Nepal'in yüksek dağlarında üretilen bu bal, arıların mor/pembeden oluşan orman gülü (komar çiçeği) özlerini toplamasıyla oluşur.

Kabul edelim, buzdolabında gıdaları doğru rafta saklamak, tazeliklerini korumak ve bozulmaları önlemek için kritik önem taşır.

Gıda güvenliği uzmanları tarafından yapılan açıklamaya göre gıdaların buzdolabında doğru saklanması, hem zararlı bakteri üremesini engellemek hem de besin değerini korumak için hayati önem taşır. Buzdolabında ideal sıcaklık 0°C ile 4°C arası, derin dondurucuda ise -18°C veya daha altı olmalıdır.

Buzdolabında saklma koşulları tüm besin değerlerini dengelerini değiştirecek önemli bir bir eşiktir.

Gıdaları taze tutmak ve bozulmalarını önlemek için soğutma, dondurma, kurutma ve konserveleme gibi farklı yöntemler uyguladığı zaman hemen tatlarının bozulmasına, dokularının zarar görmesini engellemek mümkün fakat bu durumların önlenmesi için kritik ayrıntılar basit değildir.

Buzdolabında yiyecek saklamak sadece "yiyeceği rafa koymak"tan ibaret değildir; sıcaklık dalgalanmaları, nem oranları gıdaların ömrünü doğrudan etkiler.Doğru saklama ile gıda israfını önlemek ve zehirlenmelerin önüne geçmek için bilmeniz gereken kritik ayrıntılar şunlardır:

Sıcaklık Dinamikleri ve Raf Düzeni

Buzdolabının her noktası aynı sıcaklıkta değildir. Isı yukarı doğru yükselir ve kapı açıldıkça ön kısım sıcak hava alır.

En Üst Raf: Sıcaklığın en kararlı ve nispeten en yüksek olduğu yerdir. Pişmiş yemekler, zeytinyağlılar ve hemen tüketilecek şarküteri ürünleri burada durmalıdır.

Orta Raflar: Süt, yoğurt, peynir ve yumurta gibi süt ürünleri için en ideal yerdir. (Yumurtaları kapaktaki bölmeye değil, sıcaklığın sabit olduğu bu rafa kendi kartonunda koyun).

En Alt Raf: Dolabın en soğuk yeridir. Çiğ et, tavuk ve balıklar bakteriyel üremeyi yavaşlatmak için her zaman burada ve sızdırmaz kaplarda saklanmalıdır.

Dolap Kapısı: En sıcak ve sıcaklığın en çok dalgalandığı bölgedir. Sadece bozulmaya dayanıklı soslar, ketçap, mayonez, ve su saklanmalıdır.

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