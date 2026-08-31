Rumların insanlık dışı sözlerine Hulusi Akar’dan sert tepki: Bunlarla mı birlikte yaşayacağız?

SEBAHATTİN AYAN / İSTANBUL

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne Limanı'ndan Mersin'deki Taşucu Limanı'na gitmek üzere hareket eden yolcu gemisinin alabora olması sonucu 8 kişi hayatını kaybederken, 18 kişi kayıplara karıştı. Dünyada gündem olan vahim olayın ardından çok sayıda ülke, hayatını kaybedenler için taziye mesajı paylaşırken, Türkiye'yi adada 'işgalci' olarak nitelendiren Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden tepki toplayan ifadeler geldi. KKTC'de 3 günlük ulusal yas ilan edilirken, ölen kişilerin Türk olması nedeniyle Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde yaşayan bazı kişiler "Ölenler Türk, hepsi gebersin" şeklinde skandal yorumlar yaptığı görüldü.

GEBERSİNLER, HEPSİ TÜRK’TÜ!

GKRY Cumhurbaşkanı Nicos Christodulides'in hükümet ortağı ELAM üyesi Fivos Kyprianou, ‘’Ölenleri umursamayalım. Aklınızı başınıza alın’’ ifadelerini kullandı. Rum basınındaki taziye mesajlarının altına ise bazı kullanıcılar "’Kahrolsunlar’’, ‘’Gebersinler’’, ‘’Üzülmeyin, hepsi Türk’tü’’ gibi binlerce yorum yaptı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni yasa boğan Girne açıklarındaki tekne faciasının ardından Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde bazı kişi ve çevrelerin hayatını kaybedenlerin Türk olması üzerinden yaptığı nefret içerikli paylaşımlar büyük tepki çekti. Sosyal medyada “Gebersinler, hepsi Türk’tü” ve benzeri ifadelerin kullanılması üzerine TBMM Millî Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar da sert bir açıklama yaptı.

ÖLENLER TÜRK OLDUĞU İÇİN VENİYORLAR

Akar, yaşananların yalnızca bir sosyal medya tartışması olarak görülmemesi gerektiğine dikkat çekerek, nefret söylemlerinin Kıbrıs meselesindeki zihniyet farklılığını ortaya koyduğunu belirtti.

Akar, sosyal medya platformu X’te yaptığı değerlendirmede, “Bunlarla mı birlikte yaşayacağız? Gerçekleri görmeyen, duymayan kalmasın” ifadelerini kullanarak, Türk olduğu için insanların ölümünden sevinç duyulmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

DEHŞET BİR TABLO

Akar, “Gerçek: Türk olduğu için bir insanın ölümüne sevinen zihniyet!” sözleriyle tepki gösterirken, Rum kesiminden gelen bazı paylaşımları “dehşet bir tablo” olarak nitelendirdi. Akar, açıklamasında Kıbrıs’ta kalıcı barışın sağlanabilmesi için geçmişte yaşananların ve bugün ortaya çıkan söylemlerin görmezden gelinemeyeceğine işaret etti. “Körler, sağırlar: Kim barıştan, kim nefretten yanaymış?” ifadelerini kullanan Akar, Kıbrıs meselesinde gerçeklerin görülmesinin önemine dikkat çekerken “Gerçeği görmeden barış olmaz, geçmişi unutarak gelecek kurulmaz!” ifadelerini kullandı.