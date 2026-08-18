Rahim ağzı kanserine karşı basit bir önlem hayat kurtarıyor: Önlemede erken tanı öne çıkıyor

HPV testinin pozitif çıkmasının birçok kadında kaygıya neden olabildiğini belirten Madenli, bunun tek başına kanser anlamına gelmediğinin altını çizdi. Madenli, şöyle konuştu: "HPV pozitifliği sadece virüsün o anda vücutta bulunduğunu gösterir. Vakaların büyük bir kısmında bağışıklık sistemi virüsü zamanla temizler. Pozitif sonuç alan kişide izlenecek yol; HPV tipine ve smear sonucunda hücresel değişiklik olup olmamasına göre belirlenir. Bazı durumlarda belirli aralıklarla kontrol yeterli olurken, bazı hastalarda kolposkopi adı verilen daha ayrıntılı inceleme gerekebilir. Bu süreç mutlaka bir kadın hastalıkları ve doğum uzmanı tarafından bireysel olarak yönetilmelidir. Panik yerine düzenli takip esastır. Kolposkopik değerlendirmede gerekli görülürse rahim ağzından biyopsiler alınır. Biyopsi sonucunda yüksek dereceli displazi ya da hücresel değişiklikler saptanırsa hastanın genel durumu değerlendirilerek konizasyon adı verilen günübirlik işlem hem tanıya hem de tedaviye katkı sağlayabilir."