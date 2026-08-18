Rahim ağzı kanserine karşı basit bir önlem hayat kurtarıyor: Önlemede erken tanı öne çıkıyor

HPV (Human Papilloma Virüsü), cinsel yolla bulaşan en yaygın virüs ailesi olarak biliniyor. 200'den fazla tipi bulunan HPV'nin bazı tipleri genital siğillere yol açarken, yüksek riskli tipleri ise rahim ağzı başta olmak üzere vajina, vulva, anüs, penis ve boğaz kanserlerinin gelişiminde önemli rol oynuyor. Liv Hospital Vadi İstanbul Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Asena Ayar Madenli, HPV'nin esas olarak cinsel temas yoluyla bulaştığını belirterek, prezervatif kullanımının bulaş riskini azalttığını ancak cilt teması nedeniyle tamamen ortadan kaldıramadığını ifade etti. Rahim ağzı kanserlerinin neredeyse tamamının (yüzde 99'a yakını) yüksek riskli HPV tipleriyle ilişkili olduğuna dikkat çeken Madenli, HPV enfeksiyonu ile kanserin aynı şey olmadığını vurguladı. Madenli, "HPV bulaşması kanser anlamına gelmez. Enfeksiyonların büyük çoğunluğu bağışıklık sistemi tarafından 1-2 yıl içinde kendiliğinden temizlenir. Kanser gelişimi ise virüsün yıllar boyunca vücuttan atılamaması ve hücrelerde kalıcı değişikliklere yol açmasıyla ortaya çıkan uzun süreçli bir durumdur" dedi.