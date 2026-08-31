Trump’tan İran’a dikkat çeken Hark Adası mesajı! Vance perde arkasını açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump’ın Hark Adası’na ilişkin paylaşımı, İran’a yönelik yeni bir hamlenin işareti olup olmadığı sorusunu beraberinde getirdi. ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, Trump’ın sosyal medyadan askeri operasyon açıklamadığını belirterek söz konusu paylaşımın İranlılara mesaj verme amacı taşıdığını ifade etti.

Trump paylaşımıyla ne söylemek istedi?

ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, Joint Base Andrews askeri üssünde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Vance’e, ABD Başkanı Donald Trump’ın sosyal medya hesabından "Hark Adası yerle bir ediliyor" ifadelerini kullanarak yaptığı yapay zeka ile oluşturulan görüntü paylaşımı ile neyi kastettiği soruldu.

Vance, soruya cevabında, "Başkan bazen sosyal medyada işleri biraz değiştirmeyi seviyor. Kendisi, sosyal medyadan askeri operasyonlarla ilgili duyuru yapmadığını söyleyecek ilk kişi olur ancak, bence İranlılara bir mesaj gönderiyor" ifadelerini kullandı.

Defalarca tehdit etti

Trump, İran’ı Hark Adası’nı ele geçirmekle defalarca tehdit etmiş ancak bunu gerçekleştirmekten kaçınmıştı. ABD yönetimi, son haftalarda yeni askeri saldırılar yerine İran’a yönelik ekonomik yaptırımlara öncelik vermişti.

Öte yandan ABD’li bir yetkili, dün gece İran’ın Larak Adası’nda, Hürmüz Boğazı’na deniz mayını taşıdığı belirtilen füzeleri ateşlemeye hazırlanan iki füze rampasına yönelik saldırı düzenlendiğini bildirmişti. Bunun üzerine İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), Ürdün’deki ABD üslerine misilleme gerçekleştirildiğini açıklamıştı.