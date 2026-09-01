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Yurt dışından talep yağıyor!: Bu limonata bildiklerinize benzemiyor!

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Yurt dışından talep yağıyor!: Bu limonata bildiklerinize benzemiyor!

Şırnak'ın coğrafi işaretli lezzeti sütlü ve vanilyalı Cizre limonatası, yaz aylarında serinlemek isteyenler için harika bir alternatif sunuyor.

#1
Foto - Yurt dışından talep yağıyor!: Bu limonata bildiklerinize benzemiyor!

Kadim şehir Cizre’de, yaz aylarının vazgeçilmez serinletici içeceği olan ve Cizre Leyminetesi olarak da bilinen limonata, 20 Mayıs 2025’te Türk Patent ve Marka Kurumu’nca 1742 mahreç numarasıyla coğrafi işaret belgesi aldı.

#2
Foto - Yurt dışından talep yağıyor!: Bu limonata bildiklerinize benzemiyor!

Doğal limon suyu, şeker, süt, su ve vanilya gibi malzemelerle hazırlanan Cizre limonatası, ferahlatıcı özellikleriyle biliniyor. Cizre’yi ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin de limonatayı ilgiyle içtiklerini ifade eden Fettah usta, yurt içine kargo ile gönderim yaptıklarını belirtirken, yurt dışından gelen müşteriler için de dondurulmuş paketlerde satış yaptıklarını söyledi.

#3
Foto - Yurt dışından talep yağıyor!: Bu limonata bildiklerinize benzemiyor!

CİZRE LİMONATASI SÜT VE VANİLYA İLE ÖNE ÇIKIYOR Mesleği amcası Hacı Emin’den öğrendiğini belirten 40 yıllık esnaf Hacı Fettah Cavıldak, yarım asra yaklaşan süredir bu geleneği yaşattığını söyledi. Limonatanın tarifini çocuklarına da öğreterek geleceğe aktardığını ifade eden Cavıldak, yerli ve yabancı turistlerin işletmelerine akın ettiğini belirtti.

#4
Foto - Yurt dışından talep yağıyor!: Bu limonata bildiklerinize benzemiyor!

Hacı Fettah Cavıldak, “Burada Cizre’nin gerçek tescilli limonatasını biz yapıyoruz. Amcam 1955’ten beri Cizre’de bu limonatayı yapıyor. Ben de amcamdan öğrendim ve yapmaya devam ediyoruz. Cizre’de yaz yaklaşık 8 ay sıcak geçiyor. Bu sıcaklığa Cizre’nin en vazgeçilmez lezzetlerinden biride Cizre limonatasıdır. Limonata yapımında kullandığımız malzemelerimiz şeker, süt, vanilya, hafif birazcık limon tuzu bir de doğal limon suyudur. Diğer bölgelerde limonata yapanlar çok oluyor ama Cizre’nin tescilli limonatasının farkı doğal süt ve vanilyadır. Bir içen bir daha içmek ister.” dedi.

#5
Foto - Yurt dışından talep yağıyor!: Bu limonata bildiklerinize benzemiyor!

ŞEHİR DIŞINDAN DA İLGİ GÖRÜYOR Geçimini limonata satarak sağladığını ve çocuklarına da öğrettiğini söyleyen Fettah usta, “Şehir dışından sipariş verdikleri zaman bir gün önceden hazırlayıp donduruyoruz, bu şekilde müşteriye gönderiyoruz. Müşterilerimiz bu tadı başka yerde içmediklerini ifade ediyorlar. Elhamdülillah geçimimizi bundan sağlıyoruz. Biz de bu lezzetin yapımını çocuklarımıza gösterdik, onlar da bu lezzeti yıllarca yapacaklar inşallah.” diye konuştu. Babasından limonata yapmayı öğrendiğini ifade eden Abdullah Cavıldak, “Bu güzel limonatanın yapımını babamdan öğrendim. Cizre’nin yaz sıcaklığında serinleten bir lezzet olan limonatayı yapıyoruz. Herkesi bu eşsiz lezzet olan limonatayı içmeye davet ediyoruz.” dedi.

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