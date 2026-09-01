Yurt dışından talep yağıyor!: Bu limonata bildiklerinize benzemiyor!

Hacı Fettah Cavıldak, “Burada Cizre’nin gerçek tescilli limonatasını biz yapıyoruz. Amcam 1955’ten beri Cizre’de bu limonatayı yapıyor. Ben de amcamdan öğrendim ve yapmaya devam ediyoruz. Cizre’de yaz yaklaşık 8 ay sıcak geçiyor. Bu sıcaklığa Cizre’nin en vazgeçilmez lezzetlerinden biride Cizre limonatasıdır. Limonata yapımında kullandığımız malzemelerimiz şeker, süt, vanilya, hafif birazcık limon tuzu bir de doğal limon suyudur. Diğer bölgelerde limonata yapanlar çok oluyor ama Cizre’nin tescilli limonatasının farkı doğal süt ve vanilyadır. Bir içen bir daha içmek ister.” dedi.