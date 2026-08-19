Nizip Devlet Hastanesi açılış töreni yapıldı! Memişoğlu: Gaziantep'e 21 yeni hasta ve sağlık tesisi inşa ettik...
Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Gaziantep’te “Nizip Devlet Hastanesi Açılış Töreni”ne katıldı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Gaziantep’te “Nizip Devlet Hastanesi Açılış Töreni”ne katıldı.
Törende yaptığı konuşmada, Türkiye’nin sağlık alanında ulaştığı seviyeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sağlık Bakanı Memişoğlu, “25 senede sağlığa yaptığımız yatırımların ve fedakâr sağlık çalışanlarımızın gayretiyle sağlık tesislerimizde yılda bir milyar kez vatandaşlarımıza sağlık hizmeti verebiliyoruz.” dedi.
27 şehir hastanesinde yaklaşık 40 bin yatak kapasitesiyle vatandaşlara hizmet verildiğini belirten Bakan Memişoğlu, ülkenin dört bir yanında yeni sağlık yatırımlarının devam ettiğini kaydetti.
Sağlık Bakanı Memişoğlu, toplam 16 bin yataklı 13 şehir hastanesinin inşaatının sürdüğünü, 7 şehir hastanesinin ise proje çalışmalarının devam ettiğini belirterek, söz konusu yatırımların tamamlanmasıyla 20 yeni şehir hastanesinin daha hizmete sunulacağını söyledi.
Komşu şehir Şanlıurfa’ya da müjde veren Bakan Memişoğlu, 1.700 yataklı Şanlıurfa Şehir Hastanesi’nin geçici kabul sürecinde sona gelindiğini belirterek, yıl sonuna kalmadan hasta kabulüne başlanmasının planlandığını açıkladı.
6 Şubat depremlerinin ardından Gaziantep’te sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesine yönelik çalışmaların hızla sürdürüldüğünü belirten Bakan Memişoğlu, depremden etkilenen 24 bin vatandaşa psikolojik destek, 6 bin vatandaşa ise fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmeti sunulduğunu ifade etti.
Deprem sonrası sağlık tesislerinin eskisinden çok daha güçlü şekilde yeniden ayağa kaldırıldığını ifade eden Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 6 Şubat 2023’ten bugüne Gaziantep’te 21 yeni hastane ve sağlık tesisi inşa edildiğini, ilin toplam yatak kapasitesinin 9 bine yükseltildiğini kaydetti.
Konuşmasında, evde sağlık hizmetlerinin önemine dikkat çeken Bakan Memişoğlu, Gaziantep’te 2012 yılından bugüne yaklaşık 60 bin, Türkiye genelinde ise 4,5 milyon vatandaşa evde sağlık hizmeti sunulduğunu ifade etti.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, açılışı gerçekleştirilen 400 yataklı Nizip Devlet Hastanesinin modern altyapısı ve mimarisiyle bölgenin önemli sağlık tesislerinden biri olacağını; hastanenin 125 poliklinik, 95 yoğun bakım ve palyatif bakım yatağı, 12 tam donanımlı ameliyathane ve diş ünitesiyle vatandaşlara kapsamlı sağlık hizmeti sunacağını da ifade etti.
Bakan Memişoğlu konuşmasında, sağlık yatırımlarının yanı sıra mevzuat altyapısında da önemli düzenlemeler gerçekleştiğini, son 2 yılda toplam 160 mevzuat düzenlemesinin hayata geçirildiğini söyleyerek son düzenlemeyle evde sağlık, palyatif bakım ve aile hekimliği hizmetlerinin tek çatı altında toplandığını kaydetti.
Türkiye’nin dünyanın en gelişmiş dijital sağlık altyapılarından birine sahip olduğunu belirten Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 86 milyon vatandaşın sağlık verilerine e-Nabız üzerinden tek tıkla erişebildiğini; vatandaşların tetkik, görüntüleme, ilaç ve hastalık geçmişlerine ilişkin sağlık verilerini e-Nabız üzerinden takip edebildiğini belirtti.
Bakan Memişoğlu; “Yaptığımız düzenlemelerle sporcu sağlık raporlarından organ bağışına kadar pek çok hizmeti elektronik ortama taşıdık.
Son bir yılda seksen yaş üstü ve yatağa bağımlı yaklaşık bir milyon vatandaşımızın raporlarını hastaneye gitmeden elektronik ortamda verebilir hale geldik.” ifadelerini kullandı.
Gaziantep’in gastronomi kültürüne de değinen Bakan Memişoğlu, “Bu güzel şehrin mutfağının tadını çıkarırken sağlığımızı da elden bırakmamamız lazım. Özellikle fazla kilo, hareketsizlik ve tütün kullanımı maalesef çağımızın en büyük sorunları. Sağlık bir insanın sahip olabileceği en büyük hazine, gelecek nesile bırakılacak en değerli mirastır. Sağlıklı yaşam toplumumuza bir kültür haline gelmelidir. Biz her zaman söylüyoruz.” dedi.
Bakan Memişoğlu, Gaziantep’te beslenme danışmanlığından fizyoterapiye, ağız ve diş sağlığı hizmetlerinden ruh sağlığı hizmetlerine kadar 17 branşta ücretsiz hizmet sunan 5 Sağlıklı Hayat Merkezinin bulunduğunu belirterek vatandaşları bu merkezlerden yararlanmaya davet etti.
Bakan Memişoğlu, Nizip Devlet Hastanesine anjiyografi cihazı kazandırılmasının da planlandığını açıklayarak, Nizip ve çevre ilçelerde yaşayan vatandaşlara bu konuda müjde verdi.
Sağlık Bakanı Memişoğlu konuşmasının sonunda Nizip Devlet Hastanesinin yapımında emeği geçen herkese teşekkür ederek, hastanenin Gaziantep halkına ve ülkeye hayırlı olmasını diledi.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23