  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Koruma altına alındı Uçamayan Kara Leylek tedavi edilecek Doğalgaz tesisine sabotaj: Gaz akışı durduruldu YouTube 1 milyon izlenmeye ne kadar ödüyor? Türk yayıncıların kazancı belli oldu Nizip Devlet Hastanesi açılış töreni yapıldı! Memişoğlu: Gaziantep'e 21 yeni hasta ve sağlık tesisi inşa ettik... Katil İsrail, Gazze’de zabıta merkezini vurdu: Kanlı bilanço büyüyor Şaşırtıcı bilimsel sır: Beyin dostu bilinen 'Domates' Alzheimer düşmanı! Bilim yardımcı taktiği bu diyor Türkiye'nin savunma gücünden korkup İsrail'e koştular: Bize yardım edin Afyonkarahisar'da yürekler ağza geldi! 24 işçi, hastanelere kaldırıldı Parti değişti ama zihniyet aynı! Vekili bıçaklayan zanlının ifadesi ortaya çıktı: Makam pazarlığı kanlı bitti
Aktüel
17
Yeniakit Publisher
Nizip Devlet Hastanesi açılış töreni yapıldı! Memişoğlu: Gaziantep'e 21 yeni hasta ve sağlık tesisi inşa ettik...

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Nizip Devlet Hastanesi açılış töreni yapıldı! Memişoğlu: Gaziantep'e 21 yeni hasta ve sağlık tesisi inşa ettik...

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Gaziantep’te “Nizip Devlet Hastanesi Açılış Töreni”ne katıldı.

#1
Foto - Nizip Devlet Hastanesi açılış töreni yapıldı! Memişoğlu: Gaziantep'e 21 yeni hasta ve sağlık tesisi inşa ettik...

Törende yaptığı konuşmada, Türkiye’nin sağlık alanında ulaştığı seviyeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sağlık Bakanı Memişoğlu, “25 senede sağlığa yaptığımız yatırımların ve fedakâr sağlık çalışanlarımızın gayretiyle sağlık tesislerimizde yılda bir milyar kez vatandaşlarımıza sağlık hizmeti verebiliyoruz.” dedi.

#2
Foto - Nizip Devlet Hastanesi açılış töreni yapıldı! Memişoğlu: Gaziantep'e 21 yeni hasta ve sağlık tesisi inşa ettik...

27 şehir hastanesinde yaklaşık 40 bin yatak kapasitesiyle vatandaşlara hizmet verildiğini belirten Bakan Memişoğlu, ülkenin dört bir yanında yeni sağlık yatırımlarının devam ettiğini kaydetti.

#3
Foto - Nizip Devlet Hastanesi açılış töreni yapıldı! Memişoğlu: Gaziantep'e 21 yeni hasta ve sağlık tesisi inşa ettik...

Sağlık Bakanı Memişoğlu, toplam 16 bin yataklı 13 şehir hastanesinin inşaatının sürdüğünü, 7 şehir hastanesinin ise proje çalışmalarının devam ettiğini belirterek, söz konusu yatırımların tamamlanmasıyla 20 yeni şehir hastanesinin daha hizmete sunulacağını söyledi.

#4
Foto - Nizip Devlet Hastanesi açılış töreni yapıldı! Memişoğlu: Gaziantep'e 21 yeni hasta ve sağlık tesisi inşa ettik...

Komşu şehir Şanlıurfa’ya da müjde veren Bakan Memişoğlu, 1.700 yataklı Şanlıurfa Şehir Hastanesi’nin geçici kabul sürecinde sona gelindiğini belirterek, yıl sonuna kalmadan hasta kabulüne başlanmasının planlandığını açıkladı.

#5
Foto - Nizip Devlet Hastanesi açılış töreni yapıldı! Memişoğlu: Gaziantep'e 21 yeni hasta ve sağlık tesisi inşa ettik...

6 Şubat depremlerinin ardından Gaziantep’te sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesine yönelik çalışmaların hızla sürdürüldüğünü belirten Bakan Memişoğlu, depremden etkilenen 24 bin vatandaşa psikolojik destek, 6 bin vatandaşa ise fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmeti sunulduğunu ifade etti.

#6
Foto - Nizip Devlet Hastanesi açılış töreni yapıldı! Memişoğlu: Gaziantep'e 21 yeni hasta ve sağlık tesisi inşa ettik...

Deprem sonrası sağlık tesislerinin eskisinden çok daha güçlü şekilde yeniden ayağa kaldırıldığını ifade eden Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 6 Şubat 2023’ten bugüne Gaziantep’te 21 yeni hastane ve sağlık tesisi inşa edildiğini, ilin toplam yatak kapasitesinin 9 bine yükseltildiğini kaydetti.

#7
Foto - Nizip Devlet Hastanesi açılış töreni yapıldı! Memişoğlu: Gaziantep'e 21 yeni hasta ve sağlık tesisi inşa ettik...

Konuşmasında, evde sağlık hizmetlerinin önemine dikkat çeken Bakan Memişoğlu, Gaziantep’te 2012 yılından bugüne yaklaşık 60 bin, Türkiye genelinde ise 4,5 milyon vatandaşa evde sağlık hizmeti sunulduğunu ifade etti.

#8
Foto - Nizip Devlet Hastanesi açılış töreni yapıldı! Memişoğlu: Gaziantep'e 21 yeni hasta ve sağlık tesisi inşa ettik...

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, açılışı gerçekleştirilen 400 yataklı Nizip Devlet Hastanesinin modern altyapısı ve mimarisiyle bölgenin önemli sağlık tesislerinden biri olacağını; hastanenin 125 poliklinik, 95 yoğun bakım ve palyatif bakım yatağı, 12 tam donanımlı ameliyathane ve diş ünitesiyle vatandaşlara kapsamlı sağlık hizmeti sunacağını da ifade etti.

#9
Foto - Nizip Devlet Hastanesi açılış töreni yapıldı! Memişoğlu: Gaziantep'e 21 yeni hasta ve sağlık tesisi inşa ettik...

Bakan Memişoğlu konuşmasında, sağlık yatırımlarının yanı sıra mevzuat altyapısında da önemli düzenlemeler gerçekleştiğini, son 2 yılda toplam 160 mevzuat düzenlemesinin hayata geçirildiğini söyleyerek son düzenlemeyle evde sağlık, palyatif bakım ve aile hekimliği hizmetlerinin tek çatı altında toplandığını kaydetti.

#10
Foto - Nizip Devlet Hastanesi açılış töreni yapıldı! Memişoğlu: Gaziantep'e 21 yeni hasta ve sağlık tesisi inşa ettik...

Türkiye’nin dünyanın en gelişmiş dijital sağlık altyapılarından birine sahip olduğunu belirten Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 86 milyon vatandaşın sağlık verilerine e-Nabız üzerinden tek tıkla erişebildiğini; vatandaşların tetkik, görüntüleme, ilaç ve hastalık geçmişlerine ilişkin sağlık verilerini e-Nabız üzerinden takip edebildiğini belirtti.

#11
Foto - Nizip Devlet Hastanesi açılış töreni yapıldı! Memişoğlu: Gaziantep'e 21 yeni hasta ve sağlık tesisi inşa ettik...

Bakan Memişoğlu; “Yaptığımız düzenlemelerle sporcu sağlık raporlarından organ bağışına kadar pek çok hizmeti elektronik ortama taşıdık.

#12
Foto - Nizip Devlet Hastanesi açılış töreni yapıldı! Memişoğlu: Gaziantep'e 21 yeni hasta ve sağlık tesisi inşa ettik...

Son bir yılda seksen yaş üstü ve yatağa bağımlı yaklaşık bir milyon vatandaşımızın raporlarını hastaneye gitmeden elektronik ortamda verebilir hale geldik.” ifadelerini kullandı.

#13
Foto - Nizip Devlet Hastanesi açılış töreni yapıldı! Memişoğlu: Gaziantep'e 21 yeni hasta ve sağlık tesisi inşa ettik...

Gaziantep’in gastronomi kültürüne de değinen Bakan Memişoğlu, “Bu güzel şehrin mutfağının tadını çıkarırken sağlığımızı da elden bırakmamamız lazım. Özellikle fazla kilo, hareketsizlik ve tütün kullanımı maalesef çağımızın en büyük sorunları. Sağlık bir insanın sahip olabileceği en büyük hazine, gelecek nesile bırakılacak en değerli mirastır. Sağlıklı yaşam toplumumuza bir kültür haline gelmelidir. Biz her zaman söylüyoruz.” dedi.

#14
Foto - Nizip Devlet Hastanesi açılış töreni yapıldı! Memişoğlu: Gaziantep'e 21 yeni hasta ve sağlık tesisi inşa ettik...

Bakan Memişoğlu, Gaziantep’te beslenme danışmanlığından fizyoterapiye, ağız ve diş sağlığı hizmetlerinden ruh sağlığı hizmetlerine kadar 17 branşta ücretsiz hizmet sunan 5 Sağlıklı Hayat Merkezinin bulunduğunu belirterek vatandaşları bu merkezlerden yararlanmaya davet etti.

#15
Foto - Nizip Devlet Hastanesi açılış töreni yapıldı! Memişoğlu: Gaziantep'e 21 yeni hasta ve sağlık tesisi inşa ettik...

Bakan Memişoğlu, Nizip Devlet Hastanesine anjiyografi cihazı kazandırılmasının da planlandığını açıklayarak, Nizip ve çevre ilçelerde yaşayan vatandaşlara bu konuda müjde verdi.

#16
Foto - Nizip Devlet Hastanesi açılış töreni yapıldı! Memişoğlu: Gaziantep'e 21 yeni hasta ve sağlık tesisi inşa ettik...

Sağlık Bakanı Memişoğlu konuşmasının sonunda Nizip Devlet Hastanesinin yapımında emeği geçen herkese teşekkür ederek, hastanenin Gaziantep halkına ve ülkeye hayırlı olmasını diledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yeniden Refah’tan Alihan Kuriş Operasyonu açıklaması: Kabul edilemez
Gündem

Yeniden Refah’tan Alihan Kuriş Operasyonu açıklaması: Kabul edilemez

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında Alihan Kuriş Suç Örgütü’ne ..
Günübirlik evlere yönelik fuhuş operasyonu! 14 şüpheli gözaltında
Gündem

Günübirlik evlere yönelik fuhuş operasyonu! 14 şüpheli gözaltında

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca, Etimesgut ilçesi Eryaman bölgesinde günübirlik olarak kiraya verilen evlerde fuhşa aracılık edildiği..
Yeni Parti milletvekili sokakta bıçaklandı! Saldırgan CHP’li eski yönetici çıktı
Gündem

Yeni Parti milletvekili sokakta bıçaklandı! Saldırgan CHP’li eski yönetici çıktı

Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'e sokakta bıçaklı saldırı düzenlendi. Meriç, Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Karın bö..
'Sapasağlamsın' diyerek hastaneye almadılar! 22 yaşındaki Suriyeli genç hayatını kaybetti!
Yerel

'Sapasağlamsın' diyerek hastaneye almadılar! 22 yaşındaki Suriyeli genç hayatını kaybetti!

Esenyurt'ta caddede yolun karşısına geçmeye çalışırken motosikletin çarpması sonucu yaralanan Beşşar Al Tawıl (22), kaldırıldığı hastaneden ..
Pavyonda yayın açıp genç kızları fuhuş yapmaya çağırdı: Canlı p.zeveng tutuklandı!
Gündem

Pavyonda yayın açıp genç kızları fuhuş yapmaya çağırdı: Canlı p.zeveng tutuklandı!

Yalova'da bir gazinoya gidip açtığı canlı yayında kendisini mekanın müdürü gibi tanıtarak genç kızları fuhuş yaparak para kazanmaya çağıran ..
Özgür Özel’i yerden yere vurdu: Kasaba politikacısı ikiyüzlü, güvenilmez…
Gündem

Özgür Özel’i yerden yere vurdu: Kasaba politikacısı ikiyüzlü, güvenilmez…

Ekrem İmamoğlu- Özgür Özel ekibiyle bir türlü yıldızı barışmayan CHP eski Gümüşhane İl Başkanı Bedri Ağaç, Yeni Parti Genel Başkanı Özel’e v..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23