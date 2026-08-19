Nizip Devlet Hastanesi açılış töreni yapıldı! Memişoğlu: Gaziantep'e 21 yeni hasta ve sağlık tesisi inşa ettik...

Gaziantep’in gastronomi kültürüne de değinen Bakan Memişoğlu, “Bu güzel şehrin mutfağının tadını çıkarırken sağlığımızı da elden bırakmamamız lazım. Özellikle fazla kilo, hareketsizlik ve tütün kullanımı maalesef çağımızın en büyük sorunları. Sağlık bir insanın sahip olabileceği en büyük hazine, gelecek nesile bırakılacak en değerli mirastır. Sağlıklı yaşam toplumumuza bir kültür haline gelmelidir. Biz her zaman söylüyoruz.” dedi.