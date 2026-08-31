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Gündem Siyaset dünyasında son dakika gelişmesi! Cemalettin Kani Torun, Yeni Yol Partisi'nden istifa etti
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Siyaset dünyasında son dakika gelişmesi! Cemalettin Kani Torun, Yeni Yol Partisi'nden istifa etti

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Siyaset dünyasında son dakika gelişmesi! Cemalettin Kani Torun, Yeni Yol Partisi'nden istifa etti

Siyaset dünyasında son dakika gelişmesi yaşandı. Bursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun, Yeni Yol Partisi'nden istifa etti

Bursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun, Yeni Yol Partisi'nden istifa etti.

"Bağımsız Milletvekili" listesinde

Torun, TBMM'nin internet sitesinde "Bağımsız Milletvekili" listesinde yer aldı.

Yeni Yol Partisi'nin Meclis'teki sandalye sayısı Torun'un istifasıyla 19'a düştü.

 

Yeniden Refah Partisi Konya Milletvekili Ali Yüksel'in Yeni Yol Partisi'ne katılmasıyla TBMM'de grup kurulabilmesi için gereken 20 milletvekili sayısına yeniden ulaşıldı.

Bağımsız milletvekili sayısı 11 

Öte yandan bağımsız milletvekili sayısı 11 oldu.

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