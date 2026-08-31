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Dünya Katar'dan terörist Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa baskınına sert tepki
Dünya

Katar'dan terörist Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa baskınına sert tepki

Yeniakit Publisher
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Katar'dan terörist Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa baskınına sert tepki

Katar'dan bebekleri, çocukları ve kadınları katleden terör devleti İsrail'in aşırı sağcı Bakanı Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa baskınına sert tepki gösterdi.

Terör devleti İsrail rahat durmuyor. 

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Mescid-i Aksa’nın tarihi ve dini statüsünü hedef alan provokatif baskınların sürmesinin kesin şekilde reddedildiği belirtilerek, bu tür baskınlar uluslararası hukukun açık bir ihlali ve dünya genelindeki Müslümanların duygularına yönelik provokasyon olarak nitelendi.

Mescid-i Aksa’nın dini ve tarihi statüsünü hedef alan her türlü girişimin kesin bir dille reddedildiği vurgulanan açıklamada, uluslararası topluma çağrıda bulunularak Kudüs ve kutsal mekanlara yönelik ihlaller karşısında hukuki ve ahlaki sorumlulukların yerine getirilmesi gerektiği belirtildi.

 

Açıklamada ayrıca, Katar’ın Filistin davasına yönelik tutumunun değişmediği belirtildi.

Bu kapsamda, Filistinlilerin ibadet özgürlüğü dahil tüm haklarının korunması gerektiği ve 1967 sınırları dahilinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin Devleti'nin kurulmasına destek verildiği kaydedildi.

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