Buzul Çağı'nın ardından insanlık tarihinde büyük dönüşüm...

Kazılarda gelinen aşama, Sayburç’un kamusal yapıları, konutları ve dönemin sanat anlayışını yansıtan eserleriyle açık hava müzesi olarak düzenlenmesine imkân sağlıyor. Yerleşimin Şanlıurfa kent merkezine yakınlığı, Gaziantep yolu üzerinde bulunması ve Şanlıurfa’nın batısındaki kazı alanları arasındaki merkezi konumu, Sayburç’u Taş Tepeler rotasının önemli duraklarından biri hâline getiriyor. Kamulaştırılan alandaki geleneksel köy yapılarının restore edilerek açık hava müzesiyle bütünleşen öncü bir köy müzesine dönüştürülmesi hedefleniyor. Bakan Ersoy, Sayburç için planlanan çalışmalara ilişkin, “Sayburç’ta 2 bin 700 metrekarelik alanda açığa çıkardığımız yaklaşık 70 yapının ardından yerleşimi açık hava müzesine, geleneksel köy yapılarını ise öncü bir köy müzesine dönüştürmeyi planlıyoruz.” açıklamasında bulundu. Ersoy, Geleceğe Miras ve Taş Tepeler projeleriyle Şanlıurfa’nın benzersiz kültürel mirasını bilimsel çalışmalarla gün yüzüne çıkarmayı, korumayı ve geleceğe taşımayı sürdüreceklerini bildirdi.