Buzul Çağı'nın ardından insanlık tarihinde büyük dönüşüm...

Prof. Dr. Karul, toplantıda Karahantepe ve Sayburç’ta yürütülen çalışmalar, elde edilen yeni bulgular ve gelecek dönem hedeflerine ilişkin sunum yaptı. Geleceğe Miras ve Taş Tepeler projeleri kapsamında sürdürülen bilimsel çalışmalar ile Sayburç için hazırlanan müze planları bütüncül olarak ele alındı. Toplantının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Ersoy, “İnsanlık tarihinin en büyük dönüşümlerinin gerçekleştiği Şanlıurfa’da yeni bir döneme hazırlanıyoruz.” ifadelerini kullandı. Buzul Çağı’nın Ardından Yerleşik Yaşam Taş Tepeler Projesi Koordinatörü Prof. Dr. Necmi Karul ile Karahantepe ve Sayburç’taki çalışmaları değerlendirdiklerini belirten Bakan Ersoy, bölgenin insanlığın yerleşik yaşama geçiş sürecine ilişkin önemli bilgiler sunduğunu kaydetti. Buzul Çağı’nın ardından ilk yerleşik yaşamın ve “mega köylerin” ortaya çıktığı coğrafyada, dönemin gelişkin av ve su mühendisliği uygulamalarının izleri de gün yüzüne çıkarılıyor.