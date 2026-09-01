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Eğitim Özel okullarda ücretsiz eğitim sonuçları açıklandı!
Eğitim

Özel okullarda ücretsiz eğitim sonuçları açıklandı!

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Özel okullarda ücretsiz eğitim sonuçları açıklandı!

Milli Eğitim Bakanlığı, 2026-2027 eğitim öğretim yılında özel okullarda ücretsiz okuyacak öncelikli öğrencilerin yerleştirme sonuçlarını duyurdu.

Özel okullarda ücretsiz eğitim hakkından yararlanacak öğrenciler için yerleştirme süreci tamamlandı. Milli Eğitim Bakanlığı, 2026-2027 eğitim öğretim yılı için özel okullarda ücretsiz okutulacak öncelikli öğrencilerin yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

 

İlk 3 tercihine yerleşenlerin oranı yüzde 97

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nun 13'üncü maddesinde belirtilen şehit ve gazi çocukları ile haklarında korunma, bakım veya barınma kararı verilen çocukların öncelikli olarak özel okullara ücretsiz okumak için başvuru ve yerleştirme işlemleri, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan modül üzerinden gerçekleştirildi. Ücretsiz okumak için tercihte bulunanların yüzde 99,8'i tercihlerinden herhangi birine yerleşti. İlk tercihine yerleşenlerin oranı yüzde 82, ilk 3 tercihine yerleşenlerin oranı ise yüzde 97 oldu. Yerleşen öğrencilerin ücretsiz öğrenci kontenjanından faydalanabilmeleri için 31 Ağustos-7 Eylül tarihleri arasında ilgili özel okula kayıtlarını yaptırmaları gerekiyor. Yerleştirildiği okula kayıt yaptırmayan öğrenciler, ücretsiz okuma hakkından vazgeçmiş sayılacak.

 

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği doğrultusunda şehit ve gazi çocukları ile haklarında korunma, bakım veya barınma kararı verilen çocuklar, özel okullarda servis ücreti hariç olmak üzere yemek, kahvaltı, pansiyon/yatakhane, kitap-kırtasiye, kıyafet, etüt, uluslararası diploma ve sertifika programı ve benzeri hizmetlerden öğrenim süresince ücretsiz yararlanabilecek. Bakanlıkça gerçekleştirilen işlemleri sonucunda, yerleştirilen öğrencilerin okul idaresince herhangi bir gerekçeyle kayıtlarının yapılmaması halinde, ilgili özel öğretim kurumları hakkında 5580 sayılı Kanun'un 7'nci maddesi gereğince gerekli inceleme ve soruşturma işlemleri başlatılacak.

 

Bakanlık tarafından yapılan yerleştirme sonucunda özel okullarda boş kalan ücretsiz öğrenci kontenjanları, 8 Eylül'de e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanacak. Bu kontenjanlara yapılacak ücretsiz yerleştirme işlemleri ise özel okullarca tamamlanacak.

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