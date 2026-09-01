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Ekonomi TÜBİTAK personel alımı yapacak! 660 kişi istihdam edilecek
Ekonomi

TÜBİTAK personel alımı yapacak! 660 kişi istihdam edilecek

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TÜBİTAK personel alımı yapacak! 660 kişi istihdam edilecek

TÜBİTAK; Ankara, Kocaeli ve Bursa’daki birimlerinde görevlendirmek üzere farklı kadrolarda personel alacak. Başvurular pozisyona göre TÜBİTAK Kariyer Sistemi ve İŞKUR üzerinden yapılacak.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) bünyesinde çalışmak isteyenler için geniş kapsamlı personel alımı ilanı yayımlandı. Kurum; araştırmacıdan uzmana, teknisyenden memura kadar çeşitli pozisyonlarda toplam 660 kişiyi istihdam edecek.

 

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanlarına göre, TÜBİTAK'ın Ankara, Kocaeli (Gebze) ve Bursa'daki birim ve enstitülerinde görev yapmak üzere 660 personel alınacak.

Bu kapsamda, AR-GE personeli (araştırmacı), uzman ve uzman yardımcısı, bilimsel programlar uzman yardımcısı, teknik ve destek personeli, AR-GE proje/destek teknisyeni, avukat, memur ile silahlı özel güvenlik görevlisi pozisyonlarına alım yapılacak.

 

AR-GE personeli, uzman, teknik personel ve teknisyen kadroları için başvurular, 22 Eylül saat 17.00'ye kadar TÜBİTAK Kariyer Sistemi (kariyer.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecek.

Memur ve silahlı özel güvenlik görevlisi kadrolarına yönelik başvurular ise 7 Eylül saat 17.00'ye kadar Türkiye İş Kurumu internet sitesi üzerinden alınacak.

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