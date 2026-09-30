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Gündem Milyonluk rüşvet çarkına ‘tek cümlelik’ savunma’ Soru sormak için söz istedi soru soramadı! Ekrem’i mahkemede terleten anlar
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Milyonluk rüşvet çarkına ‘tek cümlelik’ savunma’ Soru sormak için söz istedi soru soramadı! Ekrem’i mahkemede terleten anlar

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Milyonluk rüşvet çarkına ‘tek cümlelik’ savunma’ Soru sormak için söz istedi soru soramadı! Ekrem’i mahkemede terleten anlar

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin 436 sanığın yargılandığı davanın 90. duruşmasında Ekrem İmamoğlu'nun yaklaşık 12 yıllık danışmanı olan Yakup Öner'in savunması dikkat çekti. Öner, talimatları Ekrem İmamoğlu’ndan aldığını, sistemde para işlerini Fatih Keleş’in takip ettiğini söyledi. Söz isteyen İmamoğlu, iddialara ilişkin soru yöneltmek yerine kendi dönemindeki çalışmalarını anlatıp 'boğazımızdan haram lokma geçmedi' diyerek mikrofonu bırakıp yerine oturdu.

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin 57'si tutuklu 436 sanığın yargılandığı davanın 90. duruşması başladı. İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda görülen duruşmada Ekrem İmamoğlu'nun yaklaşık 12 yıllık danışmanı Harita Mühendisi Yakup Öner'in savunması dikkat çekti.

Yakup Öner İBB’deki Ekrem İmamoğlu tarafından kurulan rüşvet ağına dair beyanlarda bulunurken içeride ve dışarıdaki sistem aktörlerini de anlattı. Belediye içinde Fatih Keleş, Ertan Yıldız ve Murat Ongun, sistemin dışarıdaki adamlarının ise Adem Soytekin ve Murat Gülibrahimoğlu olduğunu ifade etti.

50 MİLYON DOLARLIK RÜŞVET ÇARKINI ANLATTI

20 yıllık belediyeci olduğunu ve 2014 yılından beri Ekrem İmamoğlu ile beraber olduğunu anlatan Yakup Öner İBB içindeki gayrı resmi sistemi anlattı. Yine kendisinin sorumlu olduğu eylemlerde 50 Milyon dolarlık rüşvet çarkını mahkemede anlattı.

Talimatları Ekrem İmamoğlu’ndan aldığını, sistemde para işlerini Fatih Keleş’in takip ettiğini ve iş adamların bağış altında istenen rüşvetleri vermek zorunda olduğunu ifade etti.

TALİMATLARI EKREM’DEN ALDIĞINI ANLATTI

Eylem 26’de Gülaylar Altın’ın Erenköydeki arazisine ilişkin imar sürecinde Ekrem İmamoğlu’nun kendisine ‘’ BİRŞEY VERMEDEN BİRŞEY ALAMAZLAR’’ diyerek 22 Milyon Dolarlık rüşvet istendiğini anlaşma sağlandıktan sonra Ekrem İmamoğlu’nun talimat vermesi ile Gülayların işinin çözüldüğünü,

Yine eylemlerin devamında Doğuş Holding’ten 10.000.000 dolar, Torunlar GYO’dan 10.000.000 dolar, Vaniköyde bulunan villanın tadilatı için 800.000 dolar, Chacha Balık Restoranttan 5.000.000 TL’lik kart, Trabyada bulunan bir otelden 13.000.000 tl, Avni Çelik’ten istenen 3.000.000 dolar ve Murat Özyeğin’den istenen 400.000 dolar olmak üzere yaklaşık 50.000.000 dolarlık rüşvet ağını anlattı.

Talimatları Ekrem İmamoğlu’ndan aldığını tüm bu para süreçlerini Ekrem İmamoğlu’nun bilgisi dahilinde olduğunu anlattı.

MİKROFONU BIRAKIP YERİNE OTURDU

Yakup Öner, mahkeme huzurunda İmamoğlu’nun kurmuş olduğu sistemi, rüşvet ve yolsuzluk çarkını, 50.000.000 dolarlık rüşvet talimatını anlatmasına rağmen soru sormak için söz hakkı isteyen Ekrem İmamoğlu, sanığa soru sormak yerine yaptırmış olduğu Atatürk Fidanlığı, cami ve cem evini anlatarak soru sormadan 'boğazımızdan haram lokma geçmedi' diyerek mikrofonu bırakıp yerine oturdu.

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Yorumlar

ethem

halbuki suçunu itiraf edip parayı geri verse affolup çıkacak dışarı ama

Vay vay

50 milyon dolar da paramı.. Fon hırsızlık ve yolsuzluğunda 20 milyar dolara çökmüşler..Ayrıca 50 milyon dolar nerede..
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