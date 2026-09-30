Yasama yılı açılışını gölgeleme hazırlığındalar: CHP ve YP Meclis’te yine kaos peşinde
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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CHP ve ondan kopanların kurduğu Yeni Parti’nin her yasama yılı açılışında olduğu gibi yarın da çirkinliğe imza atmaya hazırlandığı belirtiliyor.
Gazeteci Eray Görgülü, TBMM'nin yeni yasama yılı açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılama ve resepsiyona katılım konusunda muhalefet kulislerini aktardı. CHP ve ondan kopan CHP zihniyetlilerin oluşturduğu Yeni Parti’nin Türkiye’nin kalbi ve devletin birliğini temsil eden Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışını yine yakışıksız görüntülerle gölgeleme eğiliminde olduğu kulislere yansıyor.
CHP CUMHURBAŞKANI’NI NASIL KARŞILAYACAĞINI MYK’DA BELİRLEYECEK
Görgülü’nün aktardığı kulis bilgilerine göre; CHP'de Erdoğan’ın Genel Kurul’da ayakta karşılanıp karşılanmayacağı ve akşamki resepsiyona katılım konusu, Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki MYK toplantısında karara bağlanacak.
YENİ PARTİ SAYGISIZLIĞA HAZIRLANIYOR!
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in MYK toplantısı bahanesiyle resepsiyona katılmayacağı, parti milletvekillerinin de Cumhurbaşkanı Erdoğan salona girdiğinde ayağa kalkmama yönünde karar aldıkları ileri sürüldü.