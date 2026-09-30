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Bitlis’te Kur'an Kursu mezuniyet coşkusu: 86 hafize icazet belgelerini aldı

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Bitlis’te Kur'an Kursu mezuniyet coşkusu: 86 hafize icazet belgelerini aldı

Bitlis'te Fatih Yatılı Hafızlık Kur'an Kursu ile Hacı Hikmet Ersan Hafızlık Yatılı Kur'an Kursu'nda eğitimlerini tamamlayan 86 hafize, düzenlenen icazet programıyla mezuniyetlerini taçlandırdı.

#1
Foto - Bitlis’te Kur'an Kursu mezuniyet coşkusu: 86 hafize icazet belgelerini aldı

Kur'an-ı Kerim'i hıfzeden hafizelerin icazet aldığı programa Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Vali Yardımcıları Tarık Safa Kahveci ve Adnan Ayte, Van İl Müftüsü Kadir Koçak, Bitlis Eren Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tahirhan Aydın, Bitlis Belediye Başkan Yardımcısı Şirin Kurtulgu, kurum amirleri, din görevlileri, öğrenci yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda ilahi grubunun seslendirdiği ilahilerle manevi bir atmosfer yaşanırken, hafizelere icazet belgeleri takdim edildi. Fatih Kur'an Kursu mezunu Ayşenur Kardaş da programda mezun olan hafizeler arasında yer aldı.

#2
Foto - Bitlis’te Kur'an Kursu mezuniyet coşkusu: 86 hafize icazet belgelerini aldı

Programda konuşan Vali Karakaya, Bitlis'in tarihinin yanı sıra sahip olduğu manevi ve medrese kültürüyle de önemli bir şehir olduğunu belirtti. Bitlis'in manevi mirasına dikkat çeken Vali Karakaya, Fatih Yatılı Hafızlık Kur'an Kursundan 60, Hacı Hikmet Ersan Hafızlık Yatılı Kur'an Kursundan ise 26 olmak üzere toplam 86 hafizenin icazet aldığını ifade etti. Karakaya, hafizeleri, ailelerini ve eğitimlerinde emeği bulunan hocaları tebrik ederek, bu başarının büyük bir onur ve mutluluk olduğunu dile getirdi.

#3
Foto - Bitlis’te Kur'an Kursu mezuniyet coşkusu: 86 hafize icazet belgelerini aldı

"ÖĞRENDIĞINIZI ÖĞRETMEK VE YAŞAMAK MECBURIYETINDESINIZ": Hafizelere de seslenen Vali Karakaya, Kur'an-ı Kerim'i hıfzetmenin önemli bir sorumluluğu beraberinde getirdiğini vurgulayarak, "İşiniz zor ve meşakkatlidir. Öğrendiğinizi öğretmek, hatta yaşamak mecburiyetindesiniz" ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Bitlis’te Kur'an Kursu mezuniyet coşkusu: 86 hafize icazet belgelerini aldı

Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretenlerin önemine dikkat çeken Karakaya, hafizelerin gelecekte memleketin dört bir yanında manevi değerlere katkı sunacağına inandığını belirtti. Vali Karakaya, hafizelerin yetişmesinde emeği bulunan hocalara ve ailelere teşekkür ederek, genç hafizelerin hayatları boyunca Kur'an ahlakıyla yaşamalarını temenni ettiğini belirtti. Program, hafizelere icazet belgelerinin verilmesi ve yapılan duaların ardından sona erdi.

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