Bitlis’te Kur'an Kursu mezuniyet coşkusu: 86 hafize icazet belgelerini aldı

Programda konuşan Vali Karakaya, Bitlis'in tarihinin yanı sıra sahip olduğu manevi ve medrese kültürüyle de önemli bir şehir olduğunu belirtti. Bitlis'in manevi mirasına dikkat çeken Vali Karakaya, Fatih Yatılı Hafızlık Kur'an Kursundan 60, Hacı Hikmet Ersan Hafızlık Yatılı Kur'an Kursundan ise 26 olmak üzere toplam 86 hafizenin icazet aldığını ifade etti. Karakaya, hafizeleri, ailelerini ve eğitimlerinde emeği bulunan hocaları tebrik ederek, bu başarının büyük bir onur ve mutluluk olduğunu dile getirdi.