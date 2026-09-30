Bitlis’te Kur'an Kursu mezuniyet coşkusu: 86 hafize icazet belgelerini aldı

Kur'an-ı Kerim'i hıfzeden hafizelerin icazet aldığı programa Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Vali Yardımcıları Tarık Safa Kahveci ve Adnan Ayte, Van İl Müftüsü Kadir Koçak, Bitlis Eren Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tahirhan Aydın, Bitlis Belediye Başkan Yardımcısı Şirin Kurtulgu, kurum amirleri, din görevlileri, öğrenci yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda ilahi grubunun seslendirdiği ilahilerle manevi bir atmosfer yaşanırken, hafizelere icazet belgeleri takdim edildi. Fatih Kur'an Kursu mezunu Ayşenur Kardaş da programda mezun olan hafizeler arasında yer aldı.