Sabiha Gökçen'den havacılıkta stratejik adım! Köln Bonn Havalimanı ile kardeş havalimanı anlaşması imzalandı!

İstanbul Sabiha Gökçen (ISG) Uluslararası Havalimanı ile Köln Bonn Havalimanı (CGN) arasında bilgi, deneyim ve teknoloji paylaşımını kapsayan "Kardeş Havalimanları-Sister Airports" Mutabakat Zaptı imzalandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, iki ülke arasındaki ilişkiyi güçlendiren anlaşma, Türkiye ile Almanya arasındaki havacılık işbirliğini de yeni bir boyuta taşımış oldu.

Mutabakat Zaptı'nın Türkiye tarafında, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı iştiraki ve İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanının meydan otoritesi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ (HEAŞ) ile havalimanının terminal işletmecisi İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Yatırım Yapım ve İşletme AŞ (ISG) yer alıyor.

Almanya tarafında da Köln Bonn Havalimanının işletmecisi Flughafen Köln/Bonn GmbH bulunuyor.

Meydan ve terminal operasyonları, dijitalleşme, havacılık emniyeti, sürdürülebilirlik, ARFF hizmetleri ve yolcu deneyimi gibi alanları kapsayan işbirliğiyle taraflar, bilgi ve deneyim paylaşımını güçlendirmeyi, uluslararası uygulamaları karşılıklı değerlendirmeyi, operasyonel verimliliği artırmayı ve geleceğin havalimanı teknolojilerine yönelik ortak çalışmalar yürüterek küresel havacılığa yön vermeyi amaçlıyor.

Mutabakat Zaptı ile taraflar arasında en iyi uygulamaların karşılıklı aktarılması ve yeni yaklaşımların birlikte geliştirilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda personel değişimi ve işbaşı deneyim programlarıyla çalışanların farklı operasyonel süreçleri yerinde gözlemlemelerine de imkan sağlanıyor.

ISG, 2025'te 48,4 milyon yolcuya ve 275 bini aşkın uçuşa hizmet vererek yüksek yolcu hacmi ve yoğun operasyon yönetimiyle öne çıkarken, Köln/Bonn Havalimanı aynı dönemde 10 milyonun üzerinde yolcu, yaklaşık 840 bin ton hava kargosu ve 15 bin çalışanıyla Almanya'nın yolcu, kargo ve istihdam merkezlerinden biri olarak faaliyet gösterdi.

İşbirliğiyle 1997'den bu yana kardeş şehir olan İstanbul ile Köln arasındaki bağın, Mutabakat Zaptı'yla operasyonel ve kurumsal düzeyde yeni bir boyut kazanması bekleniyor.

Köln/Bonn ile ISG arasında günde yedi sefere varan, haftada yaklaşık 40 bağlantı gerçekleştiriliyor. Türkiye, Köln/Bonn Havalimanı'nın önemli destinasyon pazarlarından biri olarak öne çıkarken, Almanya da ISG'nin en önemli uluslararası pazarları arasında yer alıyor.

- "Havacılık alanındaki önemli bir yansıması olarak değerlendiriyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen HEAŞ Genel Müdürü Faruk Kacır, Mutabakat Zaptı'nın ISG'nin uluslararası işbirlikleri açısından taşıdığı öneme dikkati çekti.

Kacır, havalimanının ulaştığı yolcu ve uçuş trafiğiyle yalnızca Türkiye'nin değil, Avrupa'nın da önde gelen havalimanları arasında yer aldığını belirterek, şöyle devam etti:

"Meydan Otoritesi HEAŞ olarak, yüksek operasyonel kapasitemizi emniyet, etkinlik ve sürdürülebilirlik esasları doğrultusunda yönetirken edindiğimiz bilgi birikimi ve tecrübeyi uluslararası işbirlikleriyle daha ileri bir seviyeye taşımayı önemsiyoruz. Tüm bu çalışmalarımızı, Savunma Sanayii Başkanımız Sayın Prof. Dr. Haluk Görgün'ün ortaya koyduğu vizyon ve stratejik rehberlik doğrultusunda, havalimanımızın geleceğine değer katma kararlılığıyla sürdürüyoruz."

Mutabakat Zaptı'nın geniş bir alanda karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımına önemli katkılar sağlayacağına inandıklarını vurgulayan Kacır, iki havalimanının kurumsal ve operasyonel birikimini bir araya getirerek havacılığın geleceğine yönelik ortak çalışmalar geliştirmeyi ve kalıcı değer üretmeyi hedeflediklerini aktardı.

Kacır, anlaşmanın ülkeler arasındaki işbirliğinin güçlenmesine katkı sağlamasını ve her iki havalimanı ve havacılık sektörü açısından hayırlı olmasını temenni ettiğini belirterek, "Bu Mutabakat Zaptı'nı aynı zamanda Türkiye ile Almanya arasındaki köklü ve çok yönlü ilişkilerin havacılık alanındaki önemli bir yansıması olarak değerlendiriyoruz. Özellikle İstanbul ile Köln arasında uzun yıllara dayanan güçlü bağların, havalimanlarımız arasında tesis edilen bu işbirliğiyle kurumsal ve operasyonel düzeyde daha da ileri taşınmasından memnuniyet duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Havacılık sektöründe yeni fırsatlar dönemini başlatıyoruz"

İstanbul Sabiha Gökçen (ISG) Yönetici Direktörü Hanita Ahmad da ISG'nin Türkiye'nin en yoğun ve Avrupa'nın en hızlı büyüyen havalimanlarından biri olduğunu vurgulayarak, HEAŞ'ın katkılarıyla Köln Bonn Havalimanı ile önemli bir işbirliğine imza attıklarına dikkati çekti.

Ahmad, ISG'nin küresel başarısını tescilleyen "Kardeş Havalimanları" anlaşmasının her iki havalimanının birbirini besleyeceği, son derece stratejik ve karşılıklı fayda odaklı bir adım olduğunu aktararak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Anlaşmamızla iki havalimanının güçlü yönlerini buluşturarak havacılık sektöründe yeni fırsatlar dönemini başlatıyoruz. Türk diasporasının en yoğun olarak yaşadığı ülke olan Almanya'da, Köln şehri 90 binin üzerinde Türk kökenli topluluğa ev sahipliği yapıyor. Bu nüfus, arkadaş ve akraba ziyareti turizmini destekleyerek Köln Bonn Havalimanı ile ISG arasında yoğun ve istikrarlı bir yolcu trafiği oluşturuyor. Dolayısıyla Almanya, ISG'nin en büyük uluslararası yolcu pazarını oluşturuyor."

Yılın ilk altı ayında yurt dışından gelen yolcuların milliyet dağılımına bakıldığında ve Türk vatandaşları hariç tutulduğunda Almanların yabancı uyruklu yolcular arasında ilk sırada yer aldığını ifade eden Ahmad, söz konusu verilerin Almanya ile Türkiye arasındaki köklü ve güçlü hava ulaşımı bağını bir kez daha gözler önüne serdiğini kaydetti.

Ahmad, bu vesileyle işbirliğinin iki ülke arasındaki güçlü yolcu trafiği ile bağlantı ağını genişletme ve Almanya'nın bölgesel taşıyıcılarını ISG'ye çekme açısından önem taşıdığını belirterek, "Pazara dair bilgi ve yolcu trafiği trendlerinin karşılıklı paylaşımına imkan tanıyacak bu kıymetli işbirliği, her iki havalimanına da yaratacağı fırsatlar ile ticari ilişkileri artırmak için stratejik köprü imkanı sunuyor. İki ülke arasındaki dostluğun simgesi olan işbirliğimizin, HEAŞ, ISG ve CGN olmak üzere tüm paydaşlar, yolcularımız ve havacılık sektörü için hayırlı sonuçlar doğurmasını diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Köln Bonn Havalimanı Genel Müdürü Cenk Özöztürk ise Mutabakat Zaptı'nın iki havalimanı arasındaki işbirliğinin ötesinde, Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkileri havacılık alanında güçlendiren bir adım olduğunu aktardı.

Özöztürk, Mutabakat Zaptı'nın bir dönüm noktasını temsil ettiğini vurgulayarak, Almanya ile Türkiye, Köln ile kardeş şehri İstanbul arasında yeni bir köprü oluşturduğunu, uluslararası ve kültürlerarası etkileşim açısından da önemli fırsatlar sunduğunu belirtti.

İşbirliğini karşılıklı öğrenme ve gelişim için önemli bir fırsat olarak gördüklerine dikkati çeken Özöztürk, şunları kaydetti:

"HEAŞ ve ISG'deki iş ortaklarımızla ülkeler ve kültürler arasındaki sınırların ötesinde bilgi ve birikimimizi paylaşmak, farklı çalışma yöntemlerini ve yaklaşımları yakından tanımak istiyoruz. Düzenli bilgi ve deneyim alışverişinin, günlük operasyonlarımız için yeni ve somut katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Üç kuruluşun farklı sorumluluk alanlarına ve çalışma biçimlerine sahip olması, kardeşlik anlaşmamızı bizim için daha da değerli kılıyor. Çünkü çeşitliliğe inanıyoruz ve ISG ile kurduğumuz bu ortaklığın da ilişkileri güçlendiren kalıcı bir yapıya dönüşmesini hedefliyoruz."