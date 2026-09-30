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Ekonomi TESK’te 19 yıllık dönem sona eriyor! Palandöken çekildi, tek aday Yiğiter
Ekonomi

TESK’te 19 yıllık dönem sona eriyor! Palandöken çekildi, tek aday Yiğiter

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TESK’te 19 yıllık dönem sona eriyor! Palandöken çekildi, tek aday Yiğiter

Genel başkanlık görevini 19 yıldır üstlenen Bendevi Palandöken, TESK Genel Kurulu’nda yeniden aday olmayacağını açıkladı. Tek listeyle girilen Genel Kurulda, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Mehmet Yiğiner TESK Genel Başkanlığına seçildi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK 22. Olağan Genel Kurulu, Ankara'da bir otelde Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (IESOB) Başkanı ve TŞOF Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Tural'ın başkanlığında Başkanlık Divanı'nın oluşturulmasıyla yapıldı.

İBRA EDİLMEYİNCE ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ

Mevcut başkan Bendevi Palandöken'in sunuş konuşmasının ardından yönetim kurulu faaliyet raporları ve denetim kurulu raporları okunarak oylamaya sunuldu. Yönetim ve denetim kurulu faaliyet raporları oy çokluğuyla ibra edilmedi.

Bunun üzerine Palandöken, söz isteyerek yaptığı konuşmada, TESK'e yaptığı hizmetleri anlatarak "Seçime girip liste çıkarmama gerek kalmadığına karar verdim. Liste çıkarmıyorum. Liste hazırladım ama bu şartlarda, eşit olmayan, seviye olmayan, beni üzen ortamda bundan sonra hizmet etmenin de bir manası yok. Siz kararınızı vermişsiniz. Vereceğiniz en doğru kararı vermenizi size tavsiye ediyorum." diye konuştu.

HAYIRLI HİZMETLER YAPACAĞIZ

TESK Genel Başkanlığı için tek aday olarak kalan Mehmet Yiğiner ise hizmet için aday olduğunu dile getirerek "Birliklerin, federasyonların güçlerini tek çatıda birleştireceğiz. Hedefimiz o. Başta Türkiye esnaf ve sanatkarlarımıza, teşkilatımıza ve ülkemize hayırlı hizmetler yapacağız. Bunda iddialıyız. Odalarımızın, birliklerimizin, federasyonlarımızın, fiziki ve ekonomik yapılarını düze çıkartacağız." ifadelerini kullandı.

Yiğiner, TESK'in 2,5 milyona yakın esnaf ve sanaatkarla devletin direği olduğuna dikkati çekerek çalışanlar ve ailelerle bu sayının yaklaşık 10 milyonluk bir aile olduğunun altını çizdi.

Seçime tek listeyle giren Yiğiner’in başkanlığa seçilmesi kesinleşirken, Palandöken’in 19 yıllık genel başkanlık dönemi de sona ermiş oldu.

Bendevi Palandöken, 1996-1999 yıllarında TESK Yönetim Kurulu üyeliği ve Başkanvekilliği görevlerinde bulunmasının ardından, 2007 yılında Konfederasyon Genel Başkanlığına seçilmişti.

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