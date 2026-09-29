Medicana patronundan yer yerinden oynatacak rüşvet itirafı! 8 milyon doları CHP'li belediyeye nasıl ödediklerini tek tek anlattılar!

Şişli'deki hastane projeleri için belediye tarafından Adem Altıntaş isimli şahsa yönlendirildiklerini belirten Bozkurt, ilk başta rüşvet vermeyi reddettiklerini ancak Ekrem İmamoğlu ile görüştüklerinde "yetkili ilçe" denilerek Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'a yönlendirildiklerini söyledi.

Kapı kapı dolaştırılıp milyonlarca doları elden teslim etmişler!

Medicana Hastaneler Grubu Sahibi Hüseyin Bozkurt ile şirket yetkilisi Fatih Mehmet Bozkurt Mahkeme huzurun Şişli Belediyesine 8 milyon dolar rüşvet verdiğini itiraf etti.

Şişlide yapmış oldukları hastane inşaatının izin süreçleri ile ilgili Belediye tarafından Adem Altıntaş isimli şahsa yönlendirildiklerini bu şahsın rüşvet talebinde bulunduğunu. İlk aşamada vermediklerini daha sonra Ekrem İmamoğlu ile görüştüklerini Ekrem İmamoğlu’nun ise yetkili ilçe diyerek şahısları Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’a yönlendirdiğini, belediyenin ise tekrardan belediyede resmi görevi olamayan Adem Altıntaş’a yönlendirdiğini, süreçlerden sonuç almayınca 8.000.000 dolar rüşvet vermeyi kabul ettiklerini. Daha sonraki süreçte 4.000.000 dolarını belediye resmi bağış adı altında verdiklerini kalan 4.000.000 doları ise Adem Altıntaş’a Nurol Tower’daki ofisinde elden teslim ettiklerini beyan ettiler.

Ekrem İmamoğlu sanıkları herhangi bir soru soramadı.