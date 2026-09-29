Operasyon öncesi fondan 3 milyar 92 milyon çekmişti: CHP’li eski vekilin kardeşi Balıkçı İsmet gözaltına alındı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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CHP eski Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün kardeşi “Balıkçı İsmet” lakaplı İsmet Öğüt, fon fon soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Öğüt'ün 1 Temmuz-16 Eylül 2026 tarihleri arasında toplam 3 milyar 92 milyon 75 bin 513 TL tutarında fon çıkışı tespit edilmişti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü fon soruşturmasında mal varlığına tedbir konulan ve kamuoyunda “Balıkçı İsmet” olarak bilinen İsmet Öğüt’ün hesaplarındaki para trafiği mercek altına alınmıştı. İsmet Öğüt fon soruşturması kapsamında bugün gözaltına alındı.
3 MİLYAR TL'LİK FON ÇIKIŞI
Yapılan mali incelemelerde Öğüt adına 1 Temmuz-16 Eylül 2026 arasında toplam 3 milyar 92 milyon 75 bin 513 liralık fon çıkışı tespit edildi.
Öğüt’e ait söz konusu para hareketlerinin kaynağı, fon işlemleriyle bağlantısı ve nihai yararlanıcılarının belirlenmesine yönelik incelemeler ise devam ediyor.
Başsavcılık, İsmet Öğüt’ün ağabeyi olan eski CHP Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ile söz konusu mal varlığı ve para hareketleri arasında ortaklık veya ekonomik menfaat ilişkisi bulunup bulunmadığını da araştırıyor.
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CHP’li eski vekilin kardeşi de vurguncu çıktı! ‘Balıkçı İsmet’in 3 milyarlık fon çıkışı mercek altında