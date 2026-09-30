  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu! Fon soruşturmasında 5’inci dalga: 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı Türkiye Sigortalar Birliğinden BES açıklaması: Sistemik sorun yok, yakından takip ediliyor TESK’te 19 yıllık dönem sona eriyor! Palandöken çekildi, tek aday Yiğiter Yasama yılı açılışını gölgeleme hazırlığındalar: CHP ve YP Meclis’te yine kaos peşinde Milyonluk rüşvet çarkına ‘tek cümlelik’ savunma’ Soru sormak için söz istedi soru soramadı! Ekrem’i mahkemede terleten anlar Dilan Polat gözaltına alındı: İşte sebebi Bir grup öğrenciden pes dedirten şımarıklık! Ucuz yemek var, şimdi diyetlisini istiyorlar Mehmetçik, artık yeni nesil yerli tabanca kullanacak Katılımevim ve Birevim’de sıcak gelişmeler! Emlak Katılım bankasından bir hamle daha Nedim Şener: Rezalete bak! Rüşvetçi yolsuz Ekrem İmamoğlu, Fatma Betül Sayan’ı eleştirmiş!
Spor Uğurcan Çakır'da form düşüşü alarmı! Okan Buruk'tan milli kaleciye özel operasyon!
Spor

Uğurcan Çakır'da form düşüşü alarmı! Okan Buruk'tan milli kaleciye özel operasyon!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Uğurcan Çakır'da form düşüşü alarmı! Okan Buruk'tan milli kaleciye özel operasyon!

Galatasaray'da sezona beklentilerin gerisinde bir başlangıç yapan milli kaleci Uğurcan Çakır'ın sergilediği performans teknik heyeti harekete geçirdi. Sezon başından bu yana çıktığı resmi maçlarda kalesinde gördüğü gollerle eleştirilerin hedefi olan 30 yaşındaki tecrübeli eldiven için sarı-kırmızılı kulüpte özel bir plan devreye sokuldu.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sezona iyi başlayamayan Uğurcan Çakır ile milli ara sonrası özel bir görüşme gerçekleştirecek.

Galatasaray'da sezona beklenen başlangıcı yapamayan milli kaleci Uğurcan Çakır'ın sergilediği form grafiği teknik heyeti harekete geçirdi. 30 yaşındaki tecrübeli eldiven, şu ana kadarki performansıyla beklentilerin gerisinde kaldı.

7 MAÇTA 12 GOL YEDİ

Ligde ilk 6 haftalık süreçte 5 maça ilk 11'de çıkan ve 90'ar dakika sahada kalan Uğurcan, bu müsabakalarda kalesinde 8 gol gördü. Milli kaleci, bu sezon ligde yalnızca Erzurumspor FK ve Kocaelispor karşılaşmalarında kalesini gole kapatmayı başardı. UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Sporting mücadelesinde de 3 gole engel olamayan milli eldiven, son olarak A Milli Takım'ın Fransa ile oynadığı maçta görev alıp 1 gol yedi. Uğurcan Çakır, böylelikle bu sezon forma giydiği 7 resmi maçta toplam 12 gol yemiş oldu.

 

OKAN BURUK HAREKETE GEÇTİ

A Milli Takım'ın Fransa karşılaşmasında kırmızı kart gören deneyimli kalecisinin durumunu yakından takip eden Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, milli ara dönüşünde oyuncusuyla bire bir görüşme gerçekleştirecek. Buruk, yoğun ve kritik maç takvimi öncesinde Uğurcan'a moral aşılayarak öz güvenini yeniden kazandırmayı hedefliyor.

Trabzonspor’da Malinovskyi’nin son durumu belli oldu
Trabzonspor’da Malinovskyi’nin son durumu belli oldu

Spor

Trabzonspor’da Malinovskyi’nin son durumu belli oldu

Konyaspor, Filistin ile dostluk maçında karşılaşacak
Konyaspor, Filistin ile dostluk maçında karşılaşacak

Spor

Konyaspor, Filistin ile dostluk maçında karşılaşacak

Trabzonspor'un yıldızı Muhammed Salah hakkında şoke eden gerçek! Milli takım kampını terk etmesinin asıl sebebi meğer bambaşkaymış!
Trabzonspor'un yıldızı Muhammed Salah hakkında şoke eden gerçek! Milli takım kampını terk etmesinin asıl sebebi meğer bambaşkaymış!

Spor

Trabzonspor'un yıldızı Muhammed Salah hakkında şoke eden gerçek! Milli takım kampını terk etmesinin asıl sebebi meğer bambaşkaymış!

Sivasspor’da sakatlık şoku
Sivasspor’da sakatlık şoku

Spor

Sivasspor’da sakatlık şoku

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23