Cilt bakım rutininde doğal yağların kullanımı son zamanlarda çok popüler hale gelmeye başladı.

Bazı doğal yağlar cildi yenileyici ve sıkılaştırıcı özelliği sayesinde adete erken yaşlanmayı durduruyor.

Düzenli kullanıldığında cildin adeta 10 yaş birden gençleşmesine yardımcı oluyor. Derin kırışıklıklarınız varsa ve estetik yaptırmadan gençleşmek istiyorsanız bu doğal yöntemlere bir şans verebilirsiniz.

SARDUNYA YAĞI

Sardunya esansiyel yağı, cilt için iyi olan bir antioksidan deposudur. Kan dolaşımını ve cilt esnekliğini artırır. Sarkan cildi sıkılaştırır ve özellikle göz çevresine yakın kırışıklıkları azaltır.

Doğal cilt bakım yağları arasında en popüler olan yağ Hindistan cevizi yağı. Hem saç hem de cilt bakımında kullanılan bu doğal yağ güçlü bir nem kaynağıdır.

Cildin kurumasını engeller, nem dengesini korur. Hindistan cevizi yağı cildi onarır ve erken yaşlanma izlerini tamamen ortadan kaldırır.

Cildinize masaj yaparak sürdüğünüz Hindistan cevizi yağı kan dolaşımının hızlanmasına da yardımcı olur.

Avokado yağı, cildi dış etkenlere karşı güçlendirir ve korur. Özellikle güneş ışınlarının zararlı etkilerine karşı mücadele eder. İçerisine A ve K vitamini barındıran avokado yağı, antioksidanlar açısından zengindir.

Avokado yağı, cildi her zaman canlı tutar. K vitamini sayesinde cildin elastikiyetini artırır. Böylece avokado yağı, yaşlanma belirtileriyle mücadelede, sıkı, genç, pürüzsüz, parlak bir cildi teşvik etmede faydalıdır.

KUŞBURNU YAĞI

Kuşburnu yağı içerisindeki bileşenler sayesinde kırışıklıkları, ince çizgileri, koyu lekeleri ve hiperpigmentasyonu azaltır.

Kuşburnu yağı içerisinde bol miktarda A vitamini barındırır. A Vitamini, beta-karoten ve likopen nedeniyle yaşlanmayı geciktiren en iyi uçucu yağı olarak kabul edilir.

Kuşburnu yağı kolajen üretimini destekler. Cildi nemlendirir. Olgın ciltlerin her zaman genç ve canlı görünmesine destek olur.

Güçlü ve botoks etkili bir doğal yağ arıyorsanız tatlı badem yağı tam size göre. Tatlı badem yağı, düzenli kullanıldığında kırışıklıkları ve ince çizgileri gözle görülür bir şekilde azaltır. Yüksek düzeyde A Vitamini ve Omega-3 yağları gibi esansiyel yağ asitleri cildinizi güneşin zararlarından korur.

Tatlı badem yağını tüm cilt tipleri kullanabilir. Özellikle hassas ve kuru bir cilt tipiniz varsa tatlı badem yağı cilt bakımı için size çok faydalı olabilir.

Buhur yağı, derin kırışıklıklar için çok etkilidir. Antioksidan deposudur ve vücudun kolajen üretimini artırır.. Yağ, anti-inflamatuar ve antibakteriyeldir, ayrıca cildi sıkılaştırmaya yardımcı olur. Tüm bu özellikler, buhur yağını derin kırışıklıklar için harika bir seçenek haline getirir.

Doğal yağları cilt bakım rutinine eklemeden önce bilmeniz gereken birkaç kural var:

Yaşlanma karşıtı doğal yağları cildinize doğru uygulamanız büyük önem taşır.

Doğal yağları doğruda uygulayabileceğiniz gibi başka yağlarla karıştırarak maske olarak da uygulayabilirsiniz.

Cildinizi temizledikten ve nemlendirdikten sonra 1 damla yağı, cildinize masaj yaparak uygulayabilirsiniz.

Normal nemlendiricinize veya fondöteninize birkaç damla doğal yağ ekleyebilirsiniz.

Badem yağı veya jojoba yağı gibi doğal yağları makyaj temizleyici olarak kullanabilirsiniz.

Cildinizdeki ölü derilerden kurtulmak ve hücrelerinizi yenilemek için peelinginize birkaç damla doğal yağlardan ekleyebilirsiniz.

NOT: Eğer hassas, akneye meyilli ve alerjik bir cildiniz varsa bu yağları kullanmadan önce mutlaka bir uzmana danışın.