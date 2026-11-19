Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın da 15 Kasım törenindeki konuşmasında Ada’da iki ayrı halk ve iki ayrı devlet bulunduğu gerçeğinin uluslararası toplum tarafından kabul edilmesi gerektiğini vurguladığını belirten Ertuğruloğlu, Türkiye’nin yaklaşımının egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü temelinde şekillendiğini ifade etti. “Federal çözüm zemini yeniden canlandırılmak isteniyor” Ertuğruloğlu, Türkiye’nin “Çözümsüzlük çözüm değildir” yaklaşımının KKTC’nin tanınması, uluslararası izolasyonların sona erdirilmesi ve iki devletli çözüm vizyonunun hayata geçirilmesi anlamına geldiğini savundu. Erhürman’ın aynı söyleme farklı bir siyasi anlam yüklediğini ileri süren Ertuğruloğlu, Cumhurbaşkanı’nın geçmişte defalarca denenmiş ve başarısız olmuş iki toplumlu, iki kesimli federal çözüm modelini yeniden gündeme getirmeyi amaçladığını iddia etti. Federal çözüm modellerinin Rum tarafının uzlaşmaz tutumu nedeniyle sonuçsuz kaldığını belirten Ertuğruloğlu, 2017 yılında Crans-Montana’da yaşanan sürecin ardından federal temelli müzakere modeline dönülmesinin Kıbrıs Türk halkı açısından zaman kaybı olacağını savundu. Ertuğruloğlu, Kıbrıs Türk halkının geleceğinin egemen eşitlik temelinde yan yana yaşayan iki bağımsız devletin iş birliğine dayandığını belirterek, Türkiye’nin desteğiyle iki devletli çözüm politikasından taviz verilmeyeceğini kaydetti. Futbol dostluk maçı önerisine de tepki Ertuğruloğlu, açıklamasında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis’in iki tarafın gençleri arasında futbol dostluk maçı yapılması yönündeki önerisini de eleştirdi. Kıbrıslı Türk sporcuların uluslararası platformlarda yer almasının yıllardır engellendiğini savunan Ertuğruloğlu, Rum tarafının bu konudaki tutumuyla dostluk maçı önerisinin samimiyetinin sorgulanması gerektiğini ifade etti. Ertuğruloğlu, söz konusu girişimin Kıbrıslı Türk gençlerinin uluslararası spor temaslarının Rum tarafının onayına bağlı olduğu anlayışını sürdürmeyi amaçladığını ileri sürdü. Cumhurbaşkanı Erhürman’ın futbol dostluk maçı teklifini kabul etmesini ve bunu olumlu bir gelişme olarak kamuoyuna sunmasını da eleştiren Ertuğruloğlu, Kıbrıs Türk tarafının egemen eşitlik ve uluslararası statü konusundaki taleplerinin korunması gerektiğini vurguladı.