C vitamini doğal besinlerden alınmalı Kış aylarında en sık başvurulan takviyelerden birinin C vitamini olduğunu belirten Dolak, bu vitaminin bağışıklık sistemini desteklediğini ancak öncelikle doğal besinlerden alınmasının daha sağlıklı olduğunu ifade etti. Portakal, mandalina, biber, kivi, çilek ve brokoli gibi besinlerin C vitamini açısından zengin olduğunu belirten Dolak, yüksek dozda C vitamini kullanımının böbrek taşı oluşumu gibi sorunlara yol açabileceği uyarısında bulundu. Magnezyumun her formu aynı amaçla kullanılmıyor Son dönemlerde sıkça kullanılan magnezyum takviyelerine de değinen Dolak, magnezyumun farklı formları bulunduğunu ve kullanım amacına göre tercih edilmesi gerektiğini söyledi. Magnezyumun bazı formlarının enerji metabolizması, bazılarının uyku sorunları, bazılarının ise kabızlık gibi şikâyetlerde değerlendirilebildiğini belirten Dolak, bu ürünlerin gelişigüzel kullanılmaması gerektiğini vurguladı. D ve B12 vitaminleri ile folik asit uyarısı B12 ve D vitamini ile folik asit eksikliklerinin de çeşitli sağlık sorunlarına neden olabileceğini ifade eden Dolak, bu takviyelerin de hekim değerlendirmesiyle ve uygun dozlarda kullanılması gerektiğini belirtti. Vitamin ve minerallerin yalnızca eksikliklerinin değil, vücutta gereğinden fazla bulunmalarının da ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğine dikkat çekti. Dolak, kış aylarında bağışıklık sistemini korumak için vitamin takviyelerinden önce dengeli beslenme, yeterli uyku ve düzenli fiziksel aktivitenin önemine işaret ederek vatandaşlara doktor kontrolü olmadan vitamin kullanmamaları çağrısında bulundu.