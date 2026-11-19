Iban kiralayanlar bunu unutuyor: Kirli para olmasa da vergi borcu çıkabilir
Sanal kumar ve kara para aklama uyarılarında sıkça geçen IBAN Kiralama sadece yasa dışı kazançta söz konusu olmuyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Sanal kumar ve kara para aklama uyarılarında sıkça geçen IBAN Kiralama sadece yasa dışı kazançta söz konusu olmuyor.
Ek kazanç elde etmek adına banka hesabını kiralamanın vergisel riskine dikkat çeken Mali Müşavir Hakan Ustabaş kritik uyarılarda bulundu. "Kazanç Olmasa Da Kazanç Muamelesi Görür Ve Vergi Borcu Çıkabilir"
Özellikle sosyal medya üzerinden yaygınlaşan kişilerin banka hesaplarını komisyon karşılığında başkalarına kullandırmasının önemli vergisel riskler getirdiğini belirten Ustabaş, “Banka hesabınıza gelen her para kazanç değildir. Ancak kaynağını açıklayamadığınız para hareketleri ciddi sorunlar doğurabilir. Vergi Usul Kanunu'nun 3. maddesi uyarınca vergilendirmede işlemlerin gerçek mahiyeti esas alınmakta. Bu nedenle vergi idaresi, banka hesaplarına giren paranın kaynağını, hangi işlem karşılığında gönderildiğini ve hesap sahibinin bu işlemdeki rolünü sorgular. Özellikle düzenli olarak farklı kişilerden para alan, bu paraları başka hesaplara aktaran ve karşılığında komisyon elde eden kişilerin faaliyetleri vergisel açıdan değerlendirmeye alınabilir" dedi. Banka hesabına giren her paranın gelir veya kazanç sayılmayacağını dile getiren Mali Müşavir Hakan Ustabaş, "Ancak bu paranın kime ait olduğu, hangi ekonomik faaliyetten kaynaklandığı ve neden başka bir kişinin hesabından geçirildiği belgelerle açıklanabilmelidir. Komisyon karşılığında sürekli para transferine aracılık edilmesi durumunda ise faaliyetin niteliğine göre gelir veya kurumlar vergisi, KDV ve belge düzeni açısından yükümlülükler gündeme gelebilir. Günümüzde banka hareketleri, e-Fatura, e-Arşiv, POS tahsilatları ve vergi beyannameleri dijital ortamda değerlendirilebilmektedir" şeklinde konuştu.
O Ek Kazançlar, Vergi Borcu Ödeyerek Elinizden Uçabilir!" Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın artık yapay zeka desteği aldığını hatırlatan Ustabaş, "Kişinin beyan ettiği gelir ile banka hesaplarındaki para hareketleri arasında açıklanamayan farklılıklar bulunması, vergi incelemesine konu olabilir. Konunun yalnızca vergisel değil, hukuki boyutu da bulunmaktadır. Başkasına ait paraların banka hesapları üzerinden aktarılması, işlemin niteliğine göre dolandırıcılık, suç gelirlerinin aklanması ve yasa dışı faaliyetlerin finansmanı gibi ciddi riskler de doğurabilir" dedi.
Özellikle üniversiteden arkadaşlar veya yakın akrabalar arasında görülen IBAN Kiralama durumuna değinen Mali Müşavir Hakan Ustabaş, “Hiçbir ticari faaliyetle uğraşmazken bir anda vergi borcu ile karşılaşan kişiler oluyor. Birkaç bin lira komisyon kazanmak uğruna banka hesabınızı başkasına kullandırmayın. Çünkü yarın hesabınızdan geçen milyonlarca liralık para hareketinin kaynağını açıklamak zorunda kalabilirsiniz. Banka hesabına gelen para ile kazanılmış para aynı şey değildir. Ancak bu paranın kaynağını ve gerçek sahibini belgeleyememek ciddi vergisel sorunlara yol açabilir” dedi.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23