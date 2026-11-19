Özellikle sosyal medya üzerinden yaygınlaşan kişilerin banka hesaplarını komisyon karşılığında başkalarına kullandırmasının önemli vergisel riskler getirdiğini belirten Ustabaş, “Banka hesabınıza gelen her para kazanç değildir. Ancak kaynağını açıklayamadığınız para hareketleri ciddi sorunlar doğurabilir. Vergi Usul Kanunu'nun 3. maddesi uyarınca vergilendirmede işlemlerin gerçek mahiyeti esas alınmakta. Bu nedenle vergi idaresi, banka hesaplarına giren paranın kaynağını, hangi işlem karşılığında gönderildiğini ve hesap sahibinin bu işlemdeki rolünü sorgular. Özellikle düzenli olarak farklı kişilerden para alan, bu paraları başka hesaplara aktaran ve karşılığında komisyon elde eden kişilerin faaliyetleri vergisel açıdan değerlendirmeye alınabilir" dedi. Banka hesabına giren her paranın gelir veya kazanç sayılmayacağını dile getiren Mali Müşavir Hakan Ustabaş, "Ancak bu paranın kime ait olduğu, hangi ekonomik faaliyetten kaynaklandığı ve neden başka bir kişinin hesabından geçirildiği belgelerle açıklanabilmelidir. Komisyon karşılığında sürekli para transferine aracılık edilmesi durumunda ise faaliyetin niteliğine göre gelir veya kurumlar vergisi, KDV ve belge düzeni açısından yükümlülükler gündeme gelebilir. Günümüzde banka hareketleri, e-Fatura, e-Arşiv, POS tahsilatları ve vergi beyannameleri dijital ortamda değerlendirilebilmektedir" şeklinde konuştu.