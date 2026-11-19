Arap ülkesinin kralı, askeri komutanını görevden aldı: Suudi Arabistan'da olay oldu
Suudi Arabistan Kralı, Krallığın Yemen'de liderlik ettiği askeri koalisyonun komutanını görevden aldı. Ülkede olay oldu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Suudi Arabistan Kralı, Krallığın Yemen'de liderlik ettiği askeri koalisyonun komutanını görevden aldı. Ülkede olay oldu.
Suudi Arabistan Kralı Kral Selman bin Abdülaziz Al Suud, bugün Pazartesi günü, Yemen hükümetini destekleyen askeri koalisyonun müşterek kuvvetler komutanı Korgeneral Fahad bin Hamad el-Selman'ı görevden alarak, Savunma Bakanı Askeri İşler Danışmanı olarak atadı.
Suudi Arabistan Haber Ajansı (SPA), şu ifadelerin yer aldığı bir kraliyet kararnamesi yayınladı:
"Birincisi: Korgeneral Fahad bin Hamad bin Abdülaziz el-Salman, Savunma Bakanı Askeri İşler Danışmanı olarak atanmıştır.
İkincisi: Genelkurmay Başkanı Orgeneral Feyyad bin Hamid bin Rekkad el-Ruveyli, kendi görevinin yanı sıra Müşterek Kuvvetler Komutanlığı görevini yürütmekle görevlendirilmiştir." kaynak: ina
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