Gündem olan bu uygulama cilt sağlığını tehdit ediyor: Glass skin uygulaması popüler oldu...
Sosyal medyada gündem olan ve popülerlik kazanan glass skin uygulaması, bilinçsiz cilt bakımı uygulamalarının yol açabileceği riskleri yeniden gündeme taşıyor. Avrupa Dermatoloji ve Veneroloji Akademisi'nin 2026 kongresinde sunulan bir araştırmada, incelenen 38 popüler TikTok videosunun yüzde 94,7'sinde en az bir potansiyel olarak yanıltıcı bilgiye rastlandı. Her cilt tipinin aynı bakım uygulamalarına uygun olmadığını vurgulayan Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Aslı Tatlıparmak, "Daha fazla ürün kullanmak, daha sağlıklı bir cilde sahip olmak anlamına gelmiyor. Popüler uygulamaları takip etmek yerine cildin ihtiyaçlarını anlamak gerekiyor" dedi