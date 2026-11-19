"DAHA FAZLA ÜRÜN, DAHA SAĞLIKLI CİLT ANLAMINA GELİYOR" Çok aşamalı bakım rutinlerinin her cilt tipi için uygun olmadığını belirten Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Aslı Tatlıparmak,“Retinol, AHA ve BHA gibi aktif içerikler doğru şekilde kullanıldığında cilt bakımında fayda sağlayabiliyor. Ancak bu ürünlerin bilinçsizce ve bir arada uygulanması kızarıklık, yanma, kuruluk ve kontakt dermatit gibi sorunlara yol açabiliyor. Özellikle birden fazla güçlü içeriğin aynı rutine eklenmesi cildin koruyucu bariyerini zayıflatarak hassasiyeti artırabiliyor. Daha fazla ürün kullanmak, daha iyi sonuç almak anlamına gelmiyor. Bir kişinin cildinde olumlu sonuç veren bakım rutini, başka bir kişide aynı etkiyi göstermeyebilir. Videolarda görülen parlak ve pürüzsüz görünümün ışık, filtre ve çekim koşullarından etkilenebileceğini de unutmamak gerekiyor. Cilt bakımında amaç kısa sürede kusursuz bir görünüm elde etmek yerine cildin sağlığını korumak olmalı. Bunun için popüler ürünleri takip etmek yerine cildin yapısına uygun ürünler seçilmeli ve temel bakım adımları ihmal edilmemeli” ifadelerini kullandı.