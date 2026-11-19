Elektronik harp (EH) istasyonu, Modern radar istasyonu, İnsansız hava aracı (İHA) önleme cihazı. Sistemin özgün kontrol yazılımı, farklı kaynaklardan gelen verileri otonom olarak toplayıp muharebe sahasının genel tablosunu oluşturuyor ve mevcut sistemler arasında görev dağılımı yapıyor. Bu altyapı, kompleksin uzaktan yönetilmesine olanak tanırken operatörlerin en etkili kararları almasına yardımcı oluyor. Savunma sanayii portalı “Meja. Oboronka” tarafından paylaşılan bilgilere göre, geliştiriciler “Ay-Petri” sisteminin kapasitesini artırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda düşman hedeflerinin tespit menzilinin 150 kilometreye çıkarılması ve sistemlerin, Rus güçlerinin Ukrayna cephe gerisinde İHA’ları yönetmek için kullandığı MESH haberleşme ağlarına karşı uyarlanması hedefleniyor. Yıl sonuna kadar Ukrayna ordusunun envanterinde 500’den fazla “Ay-Petri SV” kompleksinin bulunması öngörülüyor. Askeri yetkililer bu sayının hem cephe hattı hem de cephe gerisindeki ihtiyaçları tam olarak karşılamaya yetmediğini belirtirken, söz konusu sistemlerin büyük bölümünün yabancı ortakların fonlarıyla Savunma Bakanlığı üzerinden, bir kısmının ise Ukraynalı yardım vakıfları aracılığıyla tedarik edildiği bildiriliyor. Adını Kırım'daki ünlü Ay-Petri Dağı zirvesinden alan ve Storkway şirketi tarafından geliştirilen bu sistem, cephe hattını ve kritik altyapı tesislerini hava tehditlerine karşı korumak amacıyla görev yapar