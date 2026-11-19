Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nın ardından AK Parti'ye yeni katılan belediye başkanlarının rozetlerini taktı.

AK PARTİ'YE KATILAN İSİMLER

1- Candan YÜCEER – Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı

2-Büşra ÖZDEMİR – Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili

3-Saniye CARAN – Antalya Korkuteli Belediye Başkanı

4-Fahri DURAN – Antalya Demre Belediye Başkanı

5-Sefer KARAAHMETOĞLU – İstanbul Beyoğlu Belediye Başkan Vekili

6-Bülent KARA – Giresun Tirebolu Belediye Başkanı

7-Erdinç ALTINOK – Adana Yumurtalık Belediye Başkanı

8-Özkan GÜNENÇ – Edirne Enez Belediye Başkanı

9-Ramazan KARAKAYA – Uşak Karahallı Belediye Başkanı

TÖRENE DAMGA VURAN AN

Rozet takma töreninde Büşra Özdemir, rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takmasını istedi. Ancak Özdemir'in bu isteği gerçekleşmedi. Özdemir'in rozetini Erdoğan yerine kadın bir parti yetkilisi taktı.

O anlardan kareler:

“TELEFONLARIMIZA ÇIKMIYOR”

Kemalistlerin kalesi olan İzmir’i kaybeden Özgür Özel’in elindeki en büyük koz Tekirdağ idi. Zehir zemberek bir açıklama ile Yeni Parti'den istifa eden Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer'in, AK Parti'ye geçeceği öğrenilmişti. Yeni Parti Sözcüsü Zeynel Emre de Yüceer'in böyle bir hazırlık içinde bulunduğunu belirtip, “Telefonlara 5-6 gündür çıkmıyor” diyerek acziyetlerini gözler önüne sermişti. Yüceer bugün AK Parti’ye katılarak bekleneni gerçekleştirdi. Tekirdağ halkı da, “Sonunda hizmet göreceğiz” diyerek memnuniyetlerini dile getirdiler.