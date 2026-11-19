Son dönemde muhalefet içindeki tartışmalar ve Yeni Parti'ye yönelik geçmiş eleştirileriyle gündeme gelen gazeteci Nevşin Mengü, olası bir seçimdeki tercihini açıkladı.

Muhalefet çevresindeki savrulmalar ve siyasi tutarsızlıklar sürerken, gazeteci Nevşin Mengü'nün son çıkışı geçmişteki sert sözleriyle çelişkili bir karar verdi. Daha önce aynı çizgideki disiplinsizliği ve alemleri diline dolayan Mengü, olası bir seçimde kime oy vereceğini açıkça ilan etti.

"VİSKİ" VE SEKS PARTİSİ" SÖZLERİNİ UNUTUP ADRES GÖSTERDİ

24 yıldır iktidara muhalif bir çizgide durduğunu ve bugüne kadarki tüm seçimlerde CHP'ye oy verdiğini dile getiren Mengü, "Bu pazar seçim olsa da Yeni Parti'ye oy veririm. Tavrım hep net oldu" ifadelerini kullandı. Düne kadar aynı mahalleden yükselen savrulmaları eleştiren bir ismin, bugün sandıkta yine ahlaksız zihniyetteki kişilerin tarafında yer alması dikkat çekti.

MENGÜ KENDİ SÖZLERİYLE ÇELİŞTİ

Muhalefetin iktidar iddiası varsa buna göre davranması gerektiğini savunduğu geçmiş yayınlarında "Eğer muhalefetin iddiası 'ben bu iktidarı değiştireceğim' ise bir grup seks partisi yapamazsınız, siz viski partisi de yapamazsınız. Partileyemezsiniz arkadaşlar. Çünkü sizin başka bir misyonunuz var" diyen Mengü, bu sert çıkışlarına rağmen tercihini yine aynı saftan yana kullandı. Dün "partilemeyin, ciddiyet gösterin" diye ses yükselten Mengü'nün bugün Yeni Parti'ye oy vereceğini duyurması, kendi sözleriyle yaşadığı büyük çelişkiyi bir kez daha gözler önüne serdi.