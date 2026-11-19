Aksaray'ın Yeşilova beldesindeki Acemhöyük'ün Asurların ticaret merkezi olduğunu belirten Tıpırdamaz, "Malaklı köpeği sahibine sadıktır, bekçiliği iyidir. İnsan içinde büyürse hiçbir şey yapmaz. Ben de insan içinde büyümüştür, bir sene, iki sene sonra sana veririm, üç yaşında, sen de götür aynı. Benim davrandığım gibi ben giderim bana selam verir, sana da selam verir" dedi. "YILDA 35 YAVRU YETİŞTİRİYORUZ" Malaklı köpeği yetiştiricisi Eray Bayrak ise "Biz malaklı köpeklerini üretiyoruz, seviyoruz. Aksaray'ımızın orijinal değerleri. Bakımları, aşıları, iğneleri, iç parazitlerini güzel şekilde uygulayıp, çıkan taleplere göre değerlendirme yapıyoruz. Yurt dışına gönderiyoruz, yurt içine gönderiyoruz malaklı köpekleri. Tabii yurt dışından talepler var, gönderim yapıyoruz ilgilenen arkadaşlara. Aksaray malaklı köpeklerini dünyaya tanıtmak istiyoruz, tanıtıyoruz da. Cüsseli, ağır, heybetli çoban köpeği, aynı zamanda bekçi köpeğidir. Yani öyle hantal falan değildir. Çok atletik ve hızlı köpeklerdir. Biraz da yetiştirme ortamı çok önemlidir. Çok kilo aldırmamak lazım. Bu şekilde besliyoruz, üretiyoruz, seviyoruz. Sosyal medya aracılığıyla paylaşımlar yapıyoruz. Oradan görenler, beğenenler bize ulaşıyor. Yavrularımızın aşılarını yaptıktan, iç parazitlerini attıktan sonra gönderim yapıyoruz. Yılda ortalama 30-35 yavru yetiştiriyoruz. Normalinde bir çifti, bir erkek, bir dişisi yaklaşık 300-400 koyuna bakar. Çok cesaretli bir hayvandır. Hiç geri çekilme olmaz bunlarda" ifadelerini kullandı.