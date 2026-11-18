MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başak Şengül’e yaptığı açıklamalarda Türkiye’nin temel sorunlarını 7 başlık altında değerlendirdi. Bahçeli bu başlıkları eğitim ve istihdam, yoksulluk, yolsuzluk, adalet, orta sınıf, basın ve sorumluluk ile Terörsüz Türkiye olarak sıraladı.

Söz konusu sorunların seçime kadar çözüme kavuşturulması gerektiğini belirten Bahçeli, siyasetin temel görevinin toplumsal sorunları büyütmeden çözmek olduğunu ifade etti.

“YOKSULLUK DERİN EŞİTSİZLİKLERE NEDEN OLUYOR”

Türkiye’nin son 20 yılda önemli kazanımlar elde ettiğini belirten Bahçeli, buna rağmen yaşanan ekonomik kırılma ve çeşitli etkenlerden kaynaklanan yoksulluğun toplumun bütün kesimlerinde hissedildiğini söyledi.

Yoksulluğun yalnızca ekonomik sonuçlar doğurmadığını vurgulayan Bahçeli, bu durumun toplumsal kaygıyı artırdığını, aidiyet duygusunu zayıflattığını ve mutsuzluğa yol açtığını kaydetti.

ORTA SINIFIN ERİMESİNE DİKKAT ÇEKTİ

Bahçeli’nin açıklamalarında en dikkat çekici başlıklardan biri orta sınıfın durumu oldu. Ekonomik modelden kaynaklanan sorunların orta sınıfı ciddi şekilde etkilediğini belirten MHP lideri, gelir dağılımındaki eşitsizliklerin ve fırsat adaletsizliğinin ekonomik durgunluğu derinleştirdiğini ifade etti.

Bahçeli, “Orta sınıf kendisini tükenmiş hissetmekte, sermayenin çok dar bir grubun elinde toplandığına inanmaktadır. Toplumun gelecek adına hayal kurma, beklenti içinde olma duygusunun kaybı ile orta sınıfın erimesi paralel bir gerçekliktir” değerlendirmesinde bulundu.

“YASAMADA MHP” VURGUSU

Geçim sıkıntısının vatandaşları zorladığını belirten Bahçeli, asgari ücretlilerin, memurların ve dar gelirli vatandaşların haklarının korunması için MHP’nin TBMM’de daha güçlü olması gerektiğini savundu.

Bahçeli, refah payının artırılması, vergi adaletinin sağlanması ve esnafın üzerindeki yüklerin hafifletilmesinin partisinin Meclis’teki gücüyle mümkün olacağını ifade etti.

ÇÖZÜM İÇİN “YAĞMUR STRATEJİSİ”

Türkiye’nin yapısal sorunlarını aşarak kalıcı refah düzeni kurması amacıyla “Yağmur Stratejisi”ni geliştirdiklerini açıklayan Bahçeli, yağmurun arınmayı, yenilenmeyi, bolluk ve bereketi temsil ettiğini belirtti.

YOLSUZLUK VE FON SKANDALLARINA DA DEĞİNDİ

Yolsuzluğun ekonomik, etik, politik ve hukuki boyutları bulunan bir sorun olduğunu ifade eden Bahçeli, fon skandalı, Ahbap olayı ve belediyelerdeki yolsuzluk iddialarının toplumda güven kaybına yol açtığını savundu.

Basın özgürlüğü ile ahlaki ve hukuki sorumluluk arasındaki dengenin korunması gerektiğini de belirten Bahçeli, Türkiye’de algıların gerçeklerin önüne geçtiğini dile getirdi.

“YÜRÜTMEDE ERDOĞAN, YASAMADA MHP”

Cumhur İttifakı’na ilişkin mesaj da veren Bahçeli, Türkiye’nin yönetiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yürütmedeki rolünü desteklediklerini, MHP’nin ise Meclis’te daha güçlü olması gerektiğini söyledi.

Bahçeli, siyasi hedeflerini “Yürütmede Erdoğan, Yasamada Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye’de Cumhur İttifakı, dünyada Türk Asrı olmalıdır” sözleriyle özetledi.