Şamil Tayyar’ın X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı şöyle:

“Önceki gün. İstanbul emniyetten bir polis memuru aradı, ismini verdiği başsavcı yardımcısının yarın (Salı) saat 14.00’de ifadeye çağırdığını söyledi. “Konu nedir” diye sordum, söylemedi. İlginçtir, aynı gün akşam Gazeteci Burak Doğan, Tera Yönetim Kurulu Üyesi Gürkan Parlakaç’ın ifadesini yayınladı. İddiasına göre; Emre Tezmen’in kendisi ve Tera grubunun reklamı için Abdülkadir Özkan aracılığıyla Yeni Parti Milletvekili Ümit Özlale ve xxx xxx kişiye birlikte toplam 500 bin dolar verildiğini söylemiş. Ne kadarı kime verilmiş iddiasında ayrıntı yok. Savcının kapısında ifade için beklerken, bazı gazeteci arkadaşlar arayıp “xxx xxx diye söz edilen kişinin sen olduğun iddia ediliyor” dediler. Sızıntıyı yapanlar ismi yazmamışlardı ama fısıltı yoluyla itibar suikastına başlamışlardı. Savcının yanına girdiğimde bu ifade karşıma çıkmasın mı?”

VURGUNCULARLA MÜCADELE ETTİM

“Çok zarif biriydi, nezaketle sorularını yöneltti. Savcıya, “Sorudaki mevzuyu Burak Doğan twit atmıştı” dedim. Şaşkındı, kim olduğunu bile hatırlamadı, twitten haberdar değildi, anlaşılan Tera avukatları operasyona bu sızıntıyla devam ediyorlardı. Sorgunun temeli Tera Yönetim Kurulu Üyesi Gürkan Parlakaç’ın yukarıdaki iddiasına dayanıyordu. İlave olarak Ümit Özlale’yle işbirliği yapıp yapmadığım, fonda yatırımımın olup olmadığı gibi sorular yöneltildi. İfademin özeti şudur:

1/Tera adını ilk kez Beşiktaş’a sponsor olduğunda duydum.

2/Emre Tezmen ve diğer fon yöneticilerini hayatımda canlı olarak hiç görmedim, telefonla dahi konuşmam olmadı, isimlerini de ilk kez operasyonla duydum.

3/Tera ve Emre Tezmen’le ilgili operasyondan önce piarına yönelik tek bir paylaşım, tek bir konuşmam, tek bir açıklamam yoktur. Bulsunlar kendimi asarım.

4/Abdülkadir Özkan’ı hiç tanımam, canlı olarak görmedim, operasyondan önce telefonla bile görüşmedim. Fon operasyonu başladıktan sonra Abdülkadir Özkan 19 Eylül 2026’da ilk kez aradı, telefon kaydı olmadığı için bakmadım, eski başbakanlık danışmanı olarak kendini tanıtan mesaj atınca döndüm, yazdıklarımın doğru olmadığını, operasyonun yerli ve milli sermayeyi tasfiye amacıyla yapıldığını, isimlerini sayarak önemli kişilerin kendilerinin yanında olduğunu anlattı. Ben de tarafımın vatandaştan yana olduğunu, eğer size haksızlık yapıldığını düşünüyorsanız ilgililere söyleyin dedim. Anlattıklarını paylaşmadım. Vurguncularla mücadeleme devam ettim.”

BU BİR KUMPASTIR

“5/İsmi sayılanlar arasında sadece Ertan Aydın’ı tanırım, aynı dönemde vekillik yaptık, Tera’daki görevini operasyondan sonra duydum, yaklaşık 1 yıldır da görüşmüyorduk. Operasyondan sonra 20 Eylül’de telefonla aradı, o da Özkan gibi operasyonun yerli ve milli sermayeye yönelik olduğunu söyledi. Onun mesajlarını da paylaşmadım, mücadeleme devam ettim.

6/Ümit Özlale’yi hiç tanımam, canlı olarak görmedim, ekrandan bilirim, telefonla bile görüşmedim.

7/30 yıldır borsaya, fona ve faizli mevduat hesabına para yatırmam.

8/Tüm HTS ve baz kayıtlarının incelenmesini istiyorum.

9/Bu iftiralar, fon vurguncularının mücadelemi akamete uğratmak ve sesimi kısmak için kurguladıkları bir kumpastır. Piar için bırakın ödeme yapmayı teklif dahi edemezler. Son cümlemi ekleyip bitireyim: Tera’dan adı, sanı, ünvanı ne olursa olsun, güvenlik görevlisi, çaycı da olsa kabulüm, eski milletvekilimiz Ertan Aydın da dahil, bırakın parayı pulu bir bardak çayları boğazımdan geçmişse ispat etsinler, bir küçük hatıra fotoğrafı da olur varsa ellerinde yayınlasınlar. Yapamazlar. Allah cümlemizi iftiralardan korusun, müfterileri de kumpasçıları da helak etsin, ahirete irtihal etmeden hesap verdiklerini görmeyi bizlere nasip eylesin!"