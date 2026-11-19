Son yıllarda tıp dünyasının ve kamuoyunun gündemini en çok meşgul eden konulardan biri, halk arasında "zayıflama iğneleri" olarak adlandırılan Glukagon Benzeri Peptid-1 (GLP-1) ve dual GIP/GLP-1 reseptör analoglarıdır. Başlangıçta tip 2 diyabet tedavisi için geliştirilen bu ilaçlar, sağladıkları belirgin kilo kaybı nedeniyle obezite tedavisinde yeni bir dönemin kapısını araladı. Ancak bu ilaçların yarattığı küresel popülerlik, beraberinde ciddi bir bilgi kirliliğini, sosyal medya kaynaklı abartılı beklentileri ve estetik kaygılarla ilaç istismarını da beraberinde getirdi. Toplum sağlığını yakından ilgilendiren bu tıbbi gelişmeyi objektif, kanıta dayalı ve bilimsel bir süzgeçten geçirmek, obeziteyle mücadelede doğru stratejilerin belirlenmesi açısından kritik bir zorunluluktur.