Memiş'in açıklamaları, önümüzdeki yıl düğün hazırlığı yapan ve altın borçlanmayı planlayan vatandaşlar açısından da dikkat çekti. SON DURUM Küresel piyasalarda güçlenen dolar ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz politikasına ilişkin beklentiler, altın fiyatları üzerindeki baskıyı artırdı. Fed'in 18 Kasım'da yayımlanan toplantı tutanaklarının ardından satışların hız kazanmasıyla ons altın 3 bin 700 doların altına geriledi. Gram altın da 6 bin TL eşiğinin altını test etti. Yaşanan sert düşüşün ardından yatırımcılar, altın fiyatlarında yeni alım fırsatlarının oluşup oluşmadığına ve 2027 yılında piyasaların nasıl bir seyir izleyeceğine odaklandı. Fed tutanaklarının ardından artan satış baskısıyla ons altın 3 bin 693 dolara kadar geriledi. Böylece değerli metal, Eylül 2025'ten bu yana en düşük seviyesini gördü. Düşüşün sekizinci işlem gününe taşınmasıyla toplam kayıp yüzde 10'u aşarken ons altın, 19 Kasım saat 08.05 itibarıyla 3 bin 726,92 dolar seviyesinde işlem gördü. Ons altındaki sert düşüş, yurt içinde gram altın fiyatlarına da yansıdı. Gram altın 5 bin 993,29 TL'ye kadar gerileyerek kritik 6 bin TL eşiğinin altını gördü. Bu seviyenin ardından yeniden yükselişe geçen gram altın, 6 bin 50 TL'nin üzerine çıktı. 19 Kasım sabahının ilk saatlerinde ise 6 bin 56 TL seviyesinde işlem gördü. Aynı saatlerde çeyrek altın 9 bin 887,81 TL, yarım altın 19 bin 775,61 TL, ziynet altın 39 bin 430,27 TL ve Ata altın 42 bin 63,51 TL seviyesinde bulunuyordu. Altın fiyatlarındaki düşüşte Fed'in 27-28 Ekim tarihlerinde gerçekleştirdiği toplantının 18 Kasım'da yayımlanan tutanakları etkili oldu. Tutanaklara göre, toplantıya katılan yetkililerin neredeyse tamamı enflasyonun yüzde 2 hedefine döndürülmesi için ilave faiz artışlarının gerekli olabileceğini değerlendirdi. Fed, ekim ayındaki toplantısında politika faizini yüzde 3,75-4 aralığında sabit tutmuştu. İki Fed yetkilisi ise enflasyon verilerinin olumsuz gelmesi durumunda aralık ayında 25 baz puanın üzerinde faiz artışının değerlendirilebileceğini belirtti. Ancak bu değerlendirmeler, faiz artışına ilişkin kesinleşmiş bir karar anlamına gelmiyor. Tutanakların ardından para piyasalarında, aralık ayından başlayarak dört toplantının üçünde faiz artırılabileceği ihtimali güç kazandı. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller'ın enflasyonla mücadelede daha agresif adımlar atılması gerektiğine yönelik açıklaması da sıkı para politikası beklentilerini destekledi. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Michael Barr ve San Francisco Fed Başkanı Mary Daly de ilave faiz artışlarına ihtiyaç duyulabileceğine işaret etti. Fed yetkililerinden gelen mesajlar, ABD dolarını ve tahvil getirilerini destekledi. Dolar endeksinin 104 seviyesine yaklaşarak Nisan 2025'ten bu yana en yüksek seviyesini görmesi de faiz getirisi bulunmayan altın üzerindeki baskıyı artırdı. Jeopolitik gerilimlerin güvenli liman talebine sağladığı destek ise satışların önüne geçemedi.