Çin Cumhurbaşkanı Şi Cinping, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Çin'in Shenzhen kentinde düzenlenen Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi marjında bir araya geldiği üçlü toplantı sona erdi.

Beyaz Saray muhabirlerinin bildirdiğine göre, 3 lider arasındaki görüşme yaklaşık 1,5 saatin ardından sona erdi.

Trump'ın görüşmenin sona ermesinin ardından ülkeden ayrılmak üzere havalimanına doğru yola çıktığı belirtildi.

ABD, Çin ve Rusya liderleri, ilk kez "stratejik istikrar diyaloğu" niteliğinde üçlü zirve gerçekleştirmiş oldu.

Avrupa ve Orta Doğu'daki savaşların, Pasifik'teki güç rekabetinin gölgesinde üç ülkeyi aynı masada buluşturan toplantıda Ukrayna, İran veya Kuzey Kore ile bağlantılı güncel jeopolitik kriz konularının ele alınması bekleniyordu.

Zirve, büyük güçler arasında bu türden bir toplantının yakın dönemdeki ilk örneği olması dolayısıyla sembolik anlam taşıyor.

Putin, Şi ve Trump’a Ukrayna’daki savaş da dahil olmak üzere çatışmaların çözümü konusunda ülkelerinin "birçok ortak çıkar" paylaştığını söyledi.

Putin ayrıca, "uluslararası barış ve güvenliği korumak konusunda ortak bir sorumluluk taşıdıklarını" sözlerine ekledi.

Trump ise Uluslararası Ceza Mahkemesi’ni (ICC) hedef alarak, kurumu "haydut bir küreselci örgüt" diye tanımladı. Trump üçlü zirveyi, ICC’ye karşı Şi ve Putin’den destek almak için kullanacağını belirtti.

ÇİN TARAFINDAN AÇIKLAMA GELDİ

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şi görüşmede son aylarda Başkan Trump'ın Pekin'e, kendisinin Washington'a yaptığı ziyaretlerle iki büyük güç ABD ve Çin'in geçinmesinin doğru yollarını aradıklarını, bunu "Çin-ABD yapıcı stratejik istikrar ilişkisi" olarak konumlandırdıklarını ve "saygı, eşitlik ve karşılıklılık" gibi yeni anlamlarla donattıklarını belirtti.

Çin-ABD ilişkilerinin genel olarak istikrarlı ve olumlu eğiliminin iki ülke halklarına​​​​​​​ somut faydalar sağladığını ve dünyaya istikrar ve öngörülebilirlik kattığını ifade eden Şi, "Başkan Trump ile Çin-ABD ilişkilerini seyrini belirlemeyi sürdürmek ve bu geminin hep doğru rotada olduğundan emin olmak için birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum." dedi.

Şi, Çin-ABD ilişkilerindeki istikrarlı ve olumlu ivmeyi korumak için iki devlet başkanının vardığı mutabakatın eyleme dönüşmesinin elzem olduğunu, iki ülke ekiplerinin buna ayak uydurması gerektiğini, sorunların listesi kısaltılırken işbirliği listesinin genişletilmesi, hemen çözülemeyen sorunların gerilimi tırmandırmadan yapıcı şekilde yönetilmesi gerektiğini vurguladı.

"ABD, TAYVAN KONUSUNDA DOĞRU DAVRANMAYI SÜRDÜRMELİ"

Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'a değinen Şi, "ABD, Tayvan meselesinde doğru davranmayı sürdürmeli, Çin-ABD ilişkilerine büyük zararlar vermekten kaçınmalı." diye konuştu.

Şi, ekonomi ve ticaret alanında iki ülkenin birbirlerinin kaygılarına yanıt vermek ve ortak faydaya ulaşmak için iletişimi güçlendirmesi gerektiğini ifade etti.

İki ülke arasında uyuşturucu kontrolü, yasa dışı göçmenlerin iadesi, internet ve telefon dolandırıcılığıyla mücadelede işbirliğinin verimli olduğuna dikkati çeken Şi, saygı, hakkaniyet ve karşılıklılık temelinde işbirliğinin daha fazla güçlendirilebileceğini kaydetti.

Şi, Çin ve ABD'nin yapay zeka kaynaklı güvenlik riskleri konusunda iletişimi ve eş güdümü güçlendirmesi ve yapay zekanın insan kontrolünde olmasını sağlaması gerektiğine işaret etti.

Çin'in açıklamasında, Trump'ın da iki ülkenin ilişkilerdeki gelişme ivmesini koruması, tarım ürünleri, enerji ve süper bilgisayarlarda işbirliğini güçlendirmesi ve kaygılarını uygun şekilde ele alması gerektiğini belirttiği, ABD'nin Tayvan'ın bağımsızlığını desteklemediğini dile getirdiği aktarıldı. ​​​​​​​