İslami çalışmalarından dolayı 28 Şubat yargısı sonucu hicrete mecbur kalan dava adamı Sabahattin Alkan vefat etti. Alkan'ın, uzun süren zindan hayatı ve ardından gelen muhacerat yılları sonrası acı haberi alan yakınları büyük hüzün yaşadı.

1990'lı yıllarda Diyarbakır'da yaptığı İslami çalışmalardan dolayı 28 Şubat sürecinde ağır baskılara maruz kalan ve sonrasında uzun yıllar zindan ve hicret hayatı yaşayan Sabahattin Alkan'dan acı haber geldi.

Dava adamlığı, sadakati, teslimiyeti, sabırlı ve kararlı kişiliği ile bilinen Alkan, geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.

Merhum Sabahattin Alkan'ın cenazesi, yakınları ve dava arkadaşları tarafından karşılandı. Diyarbakır Yeniköy mezarlığında yıkanan Alkan için burada cenaze namazı kılındı.

Daha sonra buradan alınan cenaze, doğup büyüdüğü kırsal Dökmetaş (Karakilis) Mahallesi'ne götürülerek defnedildi.

Merhum Alkan, 1970 yılında Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesine bağlı, Dökmetaş daha bilinen ismi ile Karakilis köyünde dünyaya geldi.

Genç yaşlarda İslami dava ile tanışan Alkan, hayatının geri kalan kısmında önemli hizmetler bulundu. 28 Şubat sürecinin beraberinde getirdiği İslami kimliğe yönelik baskılar kapsamında 1997 yılında hakkında dava açılan Alkan'ın 2000 bin yılında zindan hayatı başladı.

2011 yılına kadar Eskişehir ve Kandıra F Tipi cezaevlerinde kalan Alkan, CMK 102 Maddesi kapsamında 2011 yılında tahliye oldu.

Özgürlüğüne kavuştuktan kısa süre sonra hakkında tekrar yakalama kararı çıkartılan Alkan, bu kez hicret etmek zorunda kaldı. Hicrette geçirdiği 15 yılın ardından acı haberi alan ailesi ve dava arkadaşları büyük bir üzüntü yaşadı.

Evli, 3'ü kız 2'si de erkek olmak üzere 5 çocuk babası olan Sabahattin Alkan'ın taziyesi, Diyarbakır merkez Kayapınar ilçesi Orhan Ayaz yas evinde kabul edilecek.