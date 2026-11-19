Fon soruşturmasının ardından BDDK Başkanlığı görevinden alındığı belirtilen Şahap Kavcıoğlu'nun adı, bu kez HGS borçlarına yönelik icra takipleriyle ilgili bir iddiada gündeme geldi. Otoyol geçiş ücretlerinden kaynaklanan borçların katlanarak tahsil edilmesi tartışmaya neden olurken, 1045 TL'lik geçiş borcu için 12 bin 72 TL tahsil eden hukuk bürosunun Kavcıoğlu'nun oğlu avukat H.B.K.'ye ait olduğu öne sürüldü. Türkiye Sigorta eski Genel Müdürü Taha Çakmak'ın fon soruşturması kapsamında Kavcıoğlu hakkında ağır ithamlarda bulunduğu ve Kavcıoğlu için soruşturma izni verildiği bilgisi de tartışmaların bir diğer boyutunu oluşturdu.

Otoyol geçiş ücretlerinden kaynaklanan borçların icra takibiyle katlanarak tahsil edilmesi, vatandaşların tepkisine neden oldu. Yaşanan mağduriyetlere ilişkin dikkat çeken bir örnekte, bir sürücünün 1045 TL tutarındaki geçiş borcu için icra yoluyla 12 bin 72 TL tahsil edildiği belirtildi. Geçiş ücretinin yaklaşık 11,5 katına ulaşan tahsilat, HGS cezalarının yanı sıra icra masraflarını ve diğer ödeme kalemlerini yeniden tartışmaya açtı.

İCRA TAKİBİ YAPAN BÜRO KİMİN?

Tartışmalar sürerken, söz konusu icra takiplerini yürüten hukuk bürolarından birinin, eski BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun oğlu avukat H.B.K.'ye ait olduğu öne sürüldü.İddiaya göre H.B.K.'nin hukuk bürosu, 1045 TL'lik otoyol geçiş borcu karşılığında icra masrafları ve diğer kalemlerle birlikte toplam 12 bin 72 TL tahsil etti. Hukuk bürosunun söz konusu icra dosyasındaki rolüne ve tahsilatın hangi kalemlerden oluştuğuna ilişkin iddialar ise bağımsız olarak doğrulanmış değil.

FON SORUŞTURMASINDA DA ANILDI

HGS icra takiplerine ilişkin iddialarda adı geçen Şahap Kavcıoğlu, fon soruşturması kapsamında da tartışmaların odağındaki isimlerden biri olmuştu. Türkiye Sigorta eski Genel Müdürü Taha Çakmak'ın soruşturma kapsamında verdiği ek ifadede Kavcıoğlu hakkında ağır ithamlarda bulunduğu belirtilmişti. Kavcıoğlu hakkında da soruşturma izni verildiği aktarılmıştı. Fon soruşturmasının ardından BDDK Başkanlığı görevinden alındığı belirtilen Kavcıoğlu'nun oğluna ait olduğu öne sürülen hukuk bürosunun HGS icra takiplerinde yer aldığı iddiası, yeni bir tartışmayı beraberinde getirdi. Bununla birlikte fon soruşturmasındaki iddialar ile HGS borçlarına ilişkin icra işlemleri arasında doğrudan bir bağlantı bulunduğunu gösteren doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

HGS ŞİKAYETLERİ ARTTI

Türkiye genelinde Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) üzerinden yaşandığı öne sürülen sorunlar sürücülerin tepkisini çekiyor. Hesabında yeterli bakiye olmasına rağmen ceza aldığını söyleyenler, borcunu ödeyemeyenler ve icra takibiyle karşılaşanlar şikayetlerini dile getiriyor. Ekim ayında Karayolları Genel Müdürlüğüne yönelik şikayetlerin yüzde 311 arttığı belirtilirken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan konuyla ilgili açıklama geldi.

Peki, HGS'de neler oluyor, cezalar nasıl katlanıyor ve sürücüler ne yapmalı?

Sürücülerin en fazla şikayet ettiği konuların başında, HGS hesaplarında yeterli bakiye bulunmasına rağmen geçiş ücretlerinin tahsil edilmemesi geliyor. Bazı araç sahipleri, geçiş ücretlerinin zamanında hesaplarından düşülmediğini ve aylar sonra cezalı borçlarla karşılaştıklarını öne sürüyor. Şikayetlerde, ödemesi yapılmış borçların sistemden silinmemesi ve geçiş kayıtlarının gecikmeli görüntülenmesi de yer alıyor.Öte yandan sistemdeki aksaklıklar nedeniyle ödeme yapamadığını belirten sürücüler, gecikme cezalarının kendilerine yansıtıldığını savunuyor.

Şikayetvar'a yansıyan örneklerden biri, HGS cezalarının ulaştığı tutarı gözler önüne serdi. Bir sürücü, hesabında yeterli bakiye bulunmasına rağmen geçiş ücretlerinin zamanında tahsil edilmediğini, yaklaşık 2 bin TL tutarındaki borcunun ceza ve diğer masraflarla 18 bin 347 TL'ye yükseldiğini ileri sürdü. Sürücü, söz konusu tutarı 22 Ekim 2026'da ödediğini belirtti. Böylece yaklaşık 2 bin TL'lik geçiş borcunun, eklenen cezalar ve masraflarla birlikte 9 katından fazla bir tutara ulaştığını savundu.

BAKAN URALOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Artan şikayetlerin ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 17 Kasım'da yaptığı açıklamada sürecin Bakanlık ve Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yakından takip edildiğini söyledi. Uraloğlu, HGS etiketlerinin eskimesi veya plakaların kirli ve deforme olması nedeniyle bazı geçişlerde tanımlama sorunları yaşanabildiğini belirtti. Sistemde yapay zeka destekli plaka tanıma kullanıldığını aktaran Bakan, yanlış tespitlerin bildirilmesi halinde geçmişe dönük hatalı işlemlerin iptal edildiğini ifade etti.

Uraloğlu, ihlalli geçişlerde sürücülere 15 gün içerisinde SMS yoluyla bildirim yapıldığını belirtti. Bu süre içerisinde HGS hesabı açılarak veya mevcut hesaba bakiye yüklenerek ödeme yapılması halinde ceza uygulanmadığını söyledi.15'inci günden 45'inci güne kadar yapılan ödemelerde bir kat ceza uygulandığını anlatan Bakan, 46'ncı günden itibaren özellikle kamu-özel işbirliğiyle işletilen otoyollarda tebligat sürecinin başladığını açıkladı. Tebligata rağmen ödeme yapılmaması veya başvuruda bulunulmaması halinde borcun avukat aracılığıyla takip aşamasına kadar ilerleyebildiğini belirten Uraloğlu, bu süreçte cezaların ve icra masraflarının toplam borcu artırabildiğini ifade etti.

E-DEVLET'TEN YAPILABİLİYOR

Bakan Uraloğlu, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun kararı doğrultusunda plaka üzerinden üçüncü kişilerin sorgulama yapmasının sınırlandırıldığını açıkladı. Daha önce farklı sistemler üzerinden gerçekleştirilebilen geçiş sorgulamalarının, kişisel verilerin korunması amacıyla e-Devlet üzerinden ilgili kişiler tarafından yapılabildiğini belirtti. Uraloğlu, sürücülerin HGS hesaplarını, geçiş kayıtlarını ve sistemde kayıtlı telefon numaralarını düzenli olarak kontrol etmeleri gerektiğini vurguladı.

HGS cezaları ve icra takipleri konusunda yeni adımların değerlendirileceğini belirten Uraloğlu, 18 Kasım'da Karayolları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda otoyol işletmecileriyle toplantı yapılacağını duyurdu. Uraloğlu, "Amacımız vatandaşa asla ceza vermek, cezalandırmak değil" diyerek borçların avukatlık takibine ve yüksek cezalara ulaşmadan çözülebilmesi için yapılabileceklerin ele alınacağını söyledi. Bakan, belirtilen prosedürlerin dışında işlemle karşılaşan vatandaşların şikayetlerinin de inceleneceğini ifade etti.