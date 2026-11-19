Türkiye yeni bir yağışlı hava dalgasının etkisine giriyor. Cuma günü İstanbul başta olmak üzere birçok kentte kuvvetli sağanak ve fırtına beklenirken, yağışlar hafta sonu geniş bir alana yayılacak. Pazartesi batıdan gelecek yeni sistemle birlikte salı ve çarşamba günü yağışların yurdun büyük bölümünü etkisi altına alması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı İlker Koç, yarın ve hafta sonu beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu. Koç, yarın Marmara'nın güneyi ve doğusu, Kuzey Ege, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Batı Karadeniz ve Samsun çevrelerinde sağanak beklendiğini belirtti.

Yağışların İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Düzce, Bartın, Sinop, Samsun, Adana, Osmaniye ve Hatay'da kuvvetli olacağını bildiren Koç, Marmara ve Batı Karadeniz'de de kuvvetli fırtına beklendiğini söyledi. Koç, vatandaşları kuvvetli yağış ve fırtınaya karşı dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Doğu kesimlerde kuvvetli yağış bekleniyor

İlker Koç, cumartesi günü yağışların Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve batısı ile Adana, Osmaniye, Hatay, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinde etkili olacağını dile getirdi.

Pazar günü ise Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Adana, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde yağışların kuvvetli olacağını belirten Koç, cumartesi günü de Orta ve Doğu Karadeniz ile Adana, Osmaniye ve Hatay'da kuvvetli yağışın yol açabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

Koç, hava sıcaklıklarının hafta sonuna kadar yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini ifade etti.

3 büyükşehirde hava durumu

Koç, İstanbul'da cumartesi ve pazar günü aralıklarla sağanağın devam edeceğini belirterek, "Cuma günü İstanbul'da yaşayan vatandaşlarımızın kuvvetli lodos fırtınasıyla birlikte etkili sağanak yağışa karşı dikkatli olmalarını istiyoruz." dedi.

İstanbul'da hava sıcaklığının yarın 21, cumartesi 18, pazar günü ise 15 derece civarında olması bekleniyor.

İzmir'de yarın ve cumartesi günü sağanak beklendiğini, pazar günü için ise yağış öngörülmediğini dile getiren Koç, sıcaklıkların sırasıyla 24, 22 ve 20 derece civarında seyredeceğini söyledi.

Koç, Ankara'da yarın parçalı bulutlu havanın hakim olacağını, cumartesi günü sağanak beklendiğini, pazar günü ise yağış öngörülmediğini bildirdi. Koç, başkentte hava sıcaklığının yarın 18, cumartesi 15, pazar günü ise 12 derece civarında olacağını kaydetti.

Pazartesi günü için uyarı

Hafta sonu etkili olacak yağışlı hava kütlesinin hafta başında yurdun kuzeydoğusunu etkiledikten sonra ülkeyi terk edeceğini belirten Koç, pazartesi günü batı kesimlerin yeni bir yağışlı havanın etkisine gireceğini söyledi.

İlker Koç, "Pazartesi günü yurdun batı kesimlerinden başlayacak olan yağışların salı ve çarşamba günü yurdun büyük bir bölümünde etkili olacağını söyleyebiliriz." diye konuştu.

Koç, yağışlı ve soğuk havayla birlikte gelecek hafta ortasından itibaren sıcaklıkların yurt genelinde belirgin şekilde düşeceğini bildirdi.