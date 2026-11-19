Göğüste sıkışma veya baskı hissi: Nefes alıp vermede güçlükle birlikte göğüste ağırlık veya sıkışma hissi yaşanabiliyor. Ancak bu şikâyetlerin kalp hastalıkları dahil farklı sağlık sorunlarından da kaynaklanabileceği belirtiliyor. Sık tekrarlayan veya uzun süren solunum yolu enfeksiyonları: Özellikle kış aylarında tekrarlayan bronşit atakları, enfeksiyon sonrasında haftalarca devam eden öksürük ve balgam şikâyetleri, altta yatan kronik bir hava yolu hastalığının habercisi olabiliyor. Çabuk yorulma ve günlük hareketlerin azalması: KOAH, belirgin nefes darlığı ortaya çıkmadan önce kişinin günlük aktivitelerini azaltmasına neden olabiliyor. Daha az yürümek, merdiven yerine asansörü tercih etmek veya eskisine göre daha çabuk yorulmak hastalığın erken belirtileri arasında yer alabiliyor. Uzmanlar, KOAH'ın erken dönemde tespit edilmesinin hastalığın ilerlemesini yavaşlatmak ve yaşam kalitesini korumak açısından önem taşıdığını belirtiyor. Özellikle sigara kullanan veya uzun süre zararlı partiküllere maruz kalan kişilerin solunum sistemiyle ilgili yakınmalarını dikkate alması gerekiyor. KOAH tanısında solunum fonksiyon testleri önemli bir rol oynarken, erken dönemde başlanan uygun tedavi ve sigaranın bırakılması hastalığın kontrol altına alınmasına katkı sağlayabiliyor. Uzmanlar, uzun süren öksürük, balgam ve eforla ortaya çıkan nefes darlığı şikâyetlerinde sağlık kuruluşlarına başvurulmasını öneriyor.