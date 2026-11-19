Balık şifa yerine zehir saçabilir! Uzmandan pişirme yöntemi uyarısı!
Karadeniz’de bu sezon yaşanan balık bolluğu, hem balıkçıların ağlarını dolduruyor hem de vatandaşın uygun fiyatlı proteine ulaşmasını sağlayarak yüzleri güldürüyor. Kalp sağlığından beyin fonksiyonlarına, bağışıklık sisteminin güçlenmesinden hücre yenilenmesine kadar tam bir şifa deposu olan balık hakkında uzmanlardan ise kritik bir uyarı geldi. Diyetisyen Damla Kilerci, tezgahlardaki bu hareketliliğin sağlığa dönüşmesi için pişirme yönteminin hayati önem taşıdığını vurguladı. Özellikle yüksek ısıda yapılan kızartma yöntemine dikkat çeken Kilerci, 'Yanlış teknikle hazırlanan balık, şifa yerine vücuda zehir saçabilir' diyerek sağlıklı pişirme yöntemlerini sıraladı. Karadeniz'de yaşanan balık bolluğu, balık tezgahlarına da yansıdı. Denizden bol miktarda çıkan balıklar, uygun fiyatlarıyla vatandaşların ilgisini çekiyor. Özellikle kış aylarında balık tüketiminin önemine dikkat çeken Bolu'da görev yapan Diyetisyen Damla Kilerci, balığın sağlıklı beslenmedeki yeri ve vücuda sağladığı faydalar hakkında açıklamalarda bulundu. Balığın yüksek kaliteli protein, D vitamini ve omega-3 açısından zengin besin olduğunu belirten Kilerci, özellikle kış aylarında bağışıklık sisteminin desteklenmesinde önemli rol oynadığını ifade etti. Omega-3 yağ asitlerinin kalp ve damar sağlığına katkı sağladığını söyleyen Kilerci, düzenli balık tüketiminin kötü kolesterolün düşürülmesine ve kan basıncının dengelenmesine yardımcı olabileceğini kaydetti.