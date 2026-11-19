"ŞİFA NİYETİNE YEDİĞİNİZ BALIKLAR ZEHRE DÖNÜŞEBİLİYOR": Balığın pişirilme yönteminin de besin değerini etkilediğini vurgulayan Kilerci, "Balığı tavada bol yağda kızarttığımızda omega-3 yağ asitleri yüksek ısıda bozuluyor ve damarlarınızda inflamasyonu, yani iltihaplanmayı artırabiliyor. Yani şifa niyetine yediğiniz balıklar zehre dönüşebiliyor. Faydasını yüzde 100 almak için de kendi suyuyla, fırında, ızgarada veya buğulama olarak pişirebilirsiniz" şeklinde konuştu. Düzenli balık tüketiminin vücut sağlığına katkılarını anlatan Kilerci, "Haftada iki gün balık yemek bedeninize adeta format atıyor. Kan dolaşımınız rahatlıyor, bağışıklık sisteminiz kış hastalıklarına karşı direnç kazanıyor. Ayrıca mutluluk hormonu olan serotonini de destekleyerek kış depresyonuna ve yorgunluğa karşı sizi korumuş oluyor. Bilimsel çalışmalar gösteriyor ki düzenli balık tüketenlerin beynindeki hafıza merkezi daha büyük ve aktif oluyor. Bu da yaşlanmaya bağlı hafıza kayıplarını yavaşlatıyor ve zihnimizin daha berrak çalışmasını sağlıyor. En faydalı balık, mevsiminde ve taze tüketilen balıktır. İlla çok pahalı, ithal bir somon almanıza gerek yok. Kış aylarındayız; taze bir hamsi, palamut bedeninize tam da ihtiyacınız olan kalkanı sağlayacaktır. Kendi denizlerimizin balığı her zaman en iyisidir" dedi.