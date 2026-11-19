ÖSYM duyurdu: Sayıştay Eleme Sınavı sonuçları açıklandı
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı'nın açıklandığını bildirdi.
ÖSYM tarafından sınava ilişkin yapılan açıklama şöyle:
"31 Ekim tarihinde uygulanan Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı'nın değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 19 Kasım tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur"