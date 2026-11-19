Gençlerimizi ve geleceğimizi hedef alan zehir tacirlerine yönelik emniyet güçlerinin amansız mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde polis ekiplerinin dikkati ve kararlı takibi sonucu gerçekleştirilen operasyonda, piyasaya sürülmek üzere olan dev miktarda sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

ARAÇTAN ZEHİR DEPOSU ÇIKTI

Edinilen bilgilere göre, Emirdağ ilçesinde şüphe üzerine takibe alınan bir otomobil polis ekipleri tarafından durduruldu. Araçta gerçekleştirilen detaylı aramada, tam 114 bin 475 adet sentetik uyuşturucu hap yakalandı.

ZEHİR TACİRİ DEMİR PARMAKLIKLAR ARDINDA

Operasyon kapsamında otomobilde bulunan D.A. isimli şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorgu ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zehir taciri, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.