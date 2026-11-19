NAKBA’DAN GÜNÜMÜZE FİLİSTİN’İN YAŞADIĞI KAYIPLAR Subaşı, 1948 yılında Filistinlilerin Nakba (Büyük Felaket) olarak adlandırdığı süreçte 700 binden fazla Filistinlinin yerinden edilmesine ve yüzlerce köyün boşaltılmasına veya yıkılmasına dikkat çekti. Filistinli mültecilerin yaşadığı sorunların günümüzde de devam ettiğini vurguladı. 1967 Altı Gün Savaşı sonrasında Doğu Kudüs, Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nin İsrail tarafından işgal edilmesini de değerlendiren Subaşı, işgal altındaki Filistin topraklarında genişleyen yerleşim faaliyetlerinin Filistinlilerin toprak bütünlüğü ve bağımsız devlet kurma çabaları üzerindeki etkilerini ele aldı. GAZZE’DE YAŞANANLAR İNSANLIĞIN ORTAK MESELESİ Analizinde 7 Ekim 2023 sonrasında Gazze’de yaşanan gelişmelere de geniş yer veren Yavuz Subaşı, İsrail’in askerî operasyonları sonucunda meydana gelen can kayıplarına, kitlesel yerinden edilmelere ve ağır insani yıkıma dikkat çekti. Gazze’de hastanelerin, okulların, konutların ve altyapının büyük zarar gördüğünü belirten Subaşı, sivillerin korunması, insani yardımların ulaştırılması ve uluslararası hukuka uyulmasının bütün insanlığı ilgilendiren temel sorumluluklar olduğunu ifade etti. Uluslararası Adalet Divanı’nda görülen soykırım davası kapsamında alınan ihtiyati tedbir kararlarına da değinen Subaşı, soykırım iddialarına ilişkin nihai kararın mahkemenin hükmüne bağlı olduğunu vurguladı. TÜRKİYE’NİN FİLİSTİN POLİTİKASINA VURGU Yavuz Subaşı, analizinde Türkiye’nin Filistin halkına yönelik diplomatik girişimlerini ve insani yardımlarını da değerlendirdi. Türkiye’nin temel tezinin, 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve toprak bütünlüğüne sahip bir Filistin Devleti’nin kurulması olduğunu belirten Subaşı, Filistin halkının haklarının uluslararası platformlarda savunulmasının önemine işaret etti. “FİLİSTİN MESELESİ BİR İNSANLIK VE ADALET MESELESİDİR” Analizinin sonuç bölümünde Filistin meselesinin yalnızca bölgesel bir siyasi sorun olarak değerlendirilemeyeceğini belirten Yavuz Subaşı, bir halkın kendi vatanında özgürce yaşama, geleceğini belirleme ve bağımsız bir devlete sahip olma hakkının göz ardı edilemeyeceğini ifade etti. Uluslararası hukuk, insan hakları ve adalet ilkelerinin herkes için geçerli olması gerektiğini vurgulayan Subaşı, Filistin halkının özgürlük, bağımsızlık ve adalet mücadelesinin desteklenmesi gerektiğini kaydetti. Yavuz Subaşı, analizini şu sözlerle tamamladı: “Unutmayalım: Adaletin olmadığı yerde barış, barışın olmadığı yerde de kalıcı huzur olmaz.”