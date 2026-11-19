Vücudun sistemini bir saat olarak, biyolojik saat olarak düşünürsek, bu saatin de bildiğimiz anlamdaki saat gibi gece ve gündüz döngüleri olduğunu söyleyebiliriz. Diğer bir deyişle, insan vücudu gece ve gündüz döngüsüne göre işliyor. Bu işleyiş ise uyku düzeninden tutun da hormonların salgılanmasına kadar pek çok süreçte rol oynuyor. Akşam saatleri geldiğinde, yani normal şartlarda karanlık olduğunda vücut da uyku hormonu olarak da bilinen melatonin salgılamaya başlıyor. Bu, vücudun dinlenmeye hazırlandığı anlamına geliyor. Gece lambası, hol ışığı, televizyon, akıllı telefon gibi cihazların ışığına maruz kalmak ise bu saat gibi işleyişi olumsuz etkileyebiliyor. Bu ışık, beynin gece ile gündüzü ayırt etmesini zorlaştırıyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’ne (CDC) göre de uyunan ortamın karanlık olması insan biyolojisi açısından fayda sağlıyor.