Klasik ve destekleyici yöntemler Bu yöntemler tek başına mucize yaratmasa da diğer tedavilerin etkisini artırdığı için en çok başvurulan destek tedavileri arasında yer alıyor. 4. PRP Kişinin kendi kanından ayrıştırılan ve büyüme faktörleri açısından zengin plazmanın saçlı deriye enjekte edilmesi işlemi. Saç köklerini uyararak güçlenmelerine ve dökülmenin azalmasına yardımcı oluyor. 5. Mikroiğneleme Deride mikroskobik kanallar açarak kanlanmayı artırıyor ve saç derisinde kolajen üretimini tetikliyor. PRP’ye benzer bir etki gösteriyor ve birlikte uygulanan losyonların emilimini artırıyor. 6. Mezoterapi Saçın ihtiyaç duyduğu vitamin, aminoasit, mineral ve antioksidan karışımlarının ince iğnelerle doğrudan saçlı deriye verilmesi işlemi. Saçın besin ihtiyacını lokal olarak karşılıyor. Dr. Süer, “Bu uygulamalar tek başına mucize yaratmaz ama düzenli yapıldığında dökülmeyi yavaşlatır ve diğer tedavilerin etkisini artırır” diyor. 7. İlaç ve losyonlar Cerrahi olmayan tedavilerin en köklü kısmı hala doğru ilaç ve losyon kullanımı. Dr. Süer’in aktardığına göre minoksidil içeren losyonlar saç kökünü besleyen damarları genişleterek yeni saç çıkışını destekliyor; doktor minoksidili düşük dozda ağızdan da reçeteleyebiliyor. Finasterid ve dutasterid, erkek tipi saç dökülmesinde etkili olan DHT hormonunun etkisini azaltıyor ve hem ağızdan hem haricen kullanılan formları bulunuyor. Oral proteoglikan takviyeleri ise saç döngüsünü düzenlemeye yardımcı olduğu için son yıllarda popülerlik kazandı. Uzman, tüm ilaçlarda olduğu gibi bunların da mutlaka doktor tavsiyesiyle kullanılması gerektiğini vurguluyor. “20 günde yeni saç” haberlerine dikkat Tayvanlı bilim insanlarının yaptığı bir çalışma medyada “20 günde yeni saç çıkardı” iddiasıyla gündeme gelmişti. Dr. Süer, bunun yalnızca fareler üzerinde yapılmış bir laboratuvar çalışması olduğunu hatırlatıyor: “Araştırmada bazı doymamış yağların kıl köklerini uyarabileceği görülmüş. Bu heyecan verici ama insanlarda aynı etkinin olup olmayacağı henüz bilinmiyor. Bu tür haberleri bilimsel süzgeçten geçirerek okumak gerekiyor.” En önemlisi doğru tanı Uzmanlara göre bu yolda en önemli nokta, dermatoloğun kişiye uygun yöntemi belirlemesi ve sabırlı olmak. Dr. Süer, “Saç dökülmesi tek bir nedenden oluşmaz. Nedeni bilmeden yapılan her tedavi, zaman, para ve saç kaybı ile sonuçlanabilir. En iyi sonuçlar doğru tanı sonrası yapılan kişiselleştirilmiş tedavi ve sabırla elde edilir” diyor. Sık sorulan sorular Saç ekimi dışında saç dökülmesi tedavisi var mı? Evet. Egzozom, kök hücre, düşük doz lazer, PRP, mikroiğneleme, mezoterapi ve doktor önerisiyle kullanılan ilaç ve losyonlar cerrahi olmayan seçenekler arasında yer alıyor. Egzozom tedavisi herkese uygun mu? Uzmana göre herkeste aynı sonucu vermiyor; en iyi sonuç erken safhada ve kökün tamamen ölmediği bölgelerde alınıyor. Maliyeti yüksek olduğu için uzman kontrolünde karar verilmeli. PRP ve mezoterapi tek başına yeterli mi? Dr. Süer’e göre bu uygulamalar tek başına mucize yaratmıyor ama düzenli yapıldığında dökülmeyi yavaşlatıyor ve diğer tedavilerin etkisini artırıyor. Saç dökülmesi ilaçları doktora danışmadan kullanılabilir mi? Hayır. Minoksidil, finasterid ve dutasterid gibi ilaçların doktor tavsiyesiyle kullanılması gerekiyor.