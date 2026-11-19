Saç dökülmesi için tedaviye ihtiyacımız var diyenler, konuyu masaya yatırdık: Doğal yöntem
Saç dökülmesine karşı tedaviye ihtiyacımız var diyorsanız... Saç dökülmesinden şikayet edenler için işte saç dökülmesine karşı bazı doğal yöntemler...
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Saç dökülmesine karşı tedaviye ihtiyacımız var diyorsanız... Saç dökülmesinden şikayet edenler için işte saç dökülmesine karşı bazı doğal yöntemler...
Saç dökülmesi tedavisi denince uzun yıllar akla gelen tek çözüm saç ekimiydi. Bugün ise saç köklerini yeniden canlandırmayı amaçlayan, cerrahi olmayan çok sayıda yöntem bulunuyor. Hücrelere “yeniden çalış” sinyali göndermeyi hedefleyen biyolojik yöntemlerden ışıkla kan akımını artıran teknolojik çözümlere kadar uzanan bu seçenekleri değerlendiren Dermatoloji Uzmanı Dr. Babür Süer, “Bugün saç ekimi hala etkili bir seçenek ama artık tek yol değil. Saç dökülmesinin tipine göre uygulanan, yeni nesil tedavilerden klasik destek yöntemlerine kadar birçok tedavi kombinasyonuyla yüz güldüren sonuçlar alabiliyoruz” diyor ve ekliyor: “Önemli olan, size uygun doğru yöntemleri keşfetmek.”
Yeni nesil saç dökülmesi tedavisi yöntemleri 1. Egzozom tedavisi Yaklaşık 30 yıldır bilim dünyasında bilinen egzozomlar, son 4-5 yıldır saç tedavisinde en çok konuşulan yeniliklerden biri. Bu küçük hücre paketleri saç köklerine “yeniden çalış” sinyali göndererek seyrelen alanlardaki uyuyan kökleri canlandırmayı amaçlıyor. Dr. Süer şu uyarıyı yapıyor: “Herkeste aynı sonucu vermez ama doğru hastada, özellikle erken safhada ve kökün tamamen ölmediği bölgelerde belirgin bir canlanma görülebiliyor. Yüksek maliyetli ve herkese uygun olmadığı için uzman kontrolünde karar verilmelidir.” Egzozomların ne olduğunu eksozom tedavisi yazımızda ayrıntılı olarak anlatmıştık.
2. Kök hücre uygulamaları Bu yöntemde hastanın kendi vücudundan, genellikle kulak arkasından alınan özel hücreler ayrıştırılarak saçlı deriye enjekte ediliyor. Amaç, kök çevresindeki dokuyu onarmak ve saç kökünü yeniden aktive etmek. Dr. Süer, “Özellikle erken dönemde dökülme yaşayan kişilerde saçların kalınlaşmasına ve daha canlı görünmesine yardımcı olabiliyor. Son 5 yıl içinde daha erişilebilir hale geldi” diyor. 3. Düşük doz lazer terapisi Belirli dalga boyundaki düşük doz lazer ışığı (LLLT), saç kökünde kan akımını artırarak ve hücre metabolizmasını hızlandırarak dökülmeyi yavaşlatabiliyor. Klinikteki güçlü sistemlerin yanı sıra evde kullanılabilen lazer tarak ve kasklar da yaygınlaştı.
Klasik ve destekleyici yöntemler Bu yöntemler tek başına mucize yaratmasa da diğer tedavilerin etkisini artırdığı için en çok başvurulan destek tedavileri arasında yer alıyor. 4. PRP Kişinin kendi kanından ayrıştırılan ve büyüme faktörleri açısından zengin plazmanın saçlı deriye enjekte edilmesi işlemi. Saç köklerini uyararak güçlenmelerine ve dökülmenin azalmasına yardımcı oluyor. 5. Mikroiğneleme Deride mikroskobik kanallar açarak kanlanmayı artırıyor ve saç derisinde kolajen üretimini tetikliyor. PRP’ye benzer bir etki gösteriyor ve birlikte uygulanan losyonların emilimini artırıyor. 6. Mezoterapi Saçın ihtiyaç duyduğu vitamin, aminoasit, mineral ve antioksidan karışımlarının ince iğnelerle doğrudan saçlı deriye verilmesi işlemi. Saçın besin ihtiyacını lokal olarak karşılıyor. Dr. Süer, “Bu uygulamalar tek başına mucize yaratmaz ama düzenli yapıldığında dökülmeyi yavaşlatır ve diğer tedavilerin etkisini artırır” diyor. 7. İlaç ve losyonlar Cerrahi olmayan tedavilerin en köklü kısmı hala doğru ilaç ve losyon kullanımı. Dr. Süer’in aktardığına göre minoksidil içeren losyonlar saç kökünü besleyen damarları genişleterek yeni saç çıkışını destekliyor; doktor minoksidili düşük dozda ağızdan da reçeteleyebiliyor. Finasterid ve dutasterid, erkek tipi saç dökülmesinde etkili olan DHT hormonunun etkisini azaltıyor ve hem ağızdan hem haricen kullanılan formları bulunuyor. Oral proteoglikan takviyeleri ise saç döngüsünü düzenlemeye yardımcı olduğu için son yıllarda popülerlik kazandı. Uzman, tüm ilaçlarda olduğu gibi bunların da mutlaka doktor tavsiyesiyle kullanılması gerektiğini vurguluyor. “20 günde yeni saç” haberlerine dikkat Tayvanlı bilim insanlarının yaptığı bir çalışma medyada “20 günde yeni saç çıkardı” iddiasıyla gündeme gelmişti. Dr. Süer, bunun yalnızca fareler üzerinde yapılmış bir laboratuvar çalışması olduğunu hatırlatıyor: “Araştırmada bazı doymamış yağların kıl köklerini uyarabileceği görülmüş. Bu heyecan verici ama insanlarda aynı etkinin olup olmayacağı henüz bilinmiyor. Bu tür haberleri bilimsel süzgeçten geçirerek okumak gerekiyor.” En önemlisi doğru tanı Uzmanlara göre bu yolda en önemli nokta, dermatoloğun kişiye uygun yöntemi belirlemesi ve sabırlı olmak. Dr. Süer, “Saç dökülmesi tek bir nedenden oluşmaz. Nedeni bilmeden yapılan her tedavi, zaman, para ve saç kaybı ile sonuçlanabilir. En iyi sonuçlar doğru tanı sonrası yapılan kişiselleştirilmiş tedavi ve sabırla elde edilir” diyor. Sık sorulan sorular Saç ekimi dışında saç dökülmesi tedavisi var mı? Evet. Egzozom, kök hücre, düşük doz lazer, PRP, mikroiğneleme, mezoterapi ve doktor önerisiyle kullanılan ilaç ve losyonlar cerrahi olmayan seçenekler arasında yer alıyor. Egzozom tedavisi herkese uygun mu? Uzmana göre herkeste aynı sonucu vermiyor; en iyi sonuç erken safhada ve kökün tamamen ölmediği bölgelerde alınıyor. Maliyeti yüksek olduğu için uzman kontrolünde karar verilmeli. PRP ve mezoterapi tek başına yeterli mi? Dr. Süer’e göre bu uygulamalar tek başına mucize yaratmıyor ama düzenli yapıldığında dökülmeyi yavaşlatıyor ve diğer tedavilerin etkisini artırıyor. Saç dökülmesi ilaçları doktora danışmadan kullanılabilir mi? Hayır. Minoksidil, finasterid ve dutasterid gibi ilaçların doktor tavsiyesiyle kullanılması gerekiyor.
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