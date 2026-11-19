Hem Muhteşem Hem Çok Pratik Leziz Çiğ Köfte Tarifi Nasıl Yapılır? Bulguru derin bir kaba alalım üzerine 1 kaşık tuzunu katıp kaşıkla karıştıralım. Daha sonra; 2 bardak kaynar suyunu tuzlu bulgur üzerine döküp kaşıkla tekrar karıştırıp üzerini kapatalım ve 5 dakika bekletelim. Daha sonra; bulguru yeniden bir kaşıkla iyice karıştıralım içerisine tüm baharatlarını ekleyelim. Soğan ve sarımsağı mutfak robotunda püre şeklinde çekip tül bir süzgeç içinde kaşıkla üzerine basa basa fazla suyunu lavobaya akıtalım ve süzgeçte kalan posasını bulgur üzerine ekleyelim. Elimizle 2-3 çevirerek yoğurup karışımı harmanlayalım salçalarını katıp tekrar hafiften 1-2 yoğuralım. Tadını kontrol edip eksiğini damak zevkimize göre ekleyelim. Köfteyi kap içinde yüksekçe top şekline getirip form verelim. Daha sonra, el blendırı ile (çorba, sebze vs. ezdiğimiz alet ile) yukardan aşağıya blendır ile basa basa köftemizi 5 dakika çekelim. Arada bir aletin bıçak kısmını çay kaşığı ile temizleyin yoksa stop ediyor köfteyide kaşıkla karıştırınki hep aynı yerini ezmiş olmayın. Ara ara aleti kısacık dinlendirip tekrar devam edebilirsiniz. Ağzınıza bir parça alıp olup olmadığına bakın istediğiniz kıvama gelip yumuşadıysa işlem tamamdır ve şekil vermeye geçilebilir. İster direk ikram edebilir. İsterseniz üzeri kapalı yarım saat buz dolabında dinlendirdikten sonra servis edebilirsiniz. Üzeri kapalı hava almadan buzdolabında muhafaza 2 gün muhafaza edilebilir.(dileyen mutfak robotu içindede yapabilir harcın tamamını robota koymadan yarısını koyup bıçaklı uç takıp düşük ayarda yavaş yavaş kontrol ederek robotta çekip,, onu çıkarıp kalan yarısınıda robotta çekip en son tümünü kapta birleştirip elle şekil verebilirsiniz). Servis aşamasında üzerine bol nar ekşisi ile tavsiye ediyorum deneyecek olanlara afiyet olsun.