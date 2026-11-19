Köfte tarifi nasıl yapılır? Köfte Tarifi İçin Malzemeler; 500 gr orta yağlı kıyma. 1 orta boy rendelenmiş soğan. 1 diş sarımsak. 1 adet yumurta. Yarım çay bardağı galeta unu. 1 yemek kaşığı sıvı yağ. 1 avuç ince kıyılmış maydanoz. 1,5 çay kaşığı tuz. Yarım çay kaşığı karabiber. 1 çay kaşığı kimyon. Uygun bir yoğurma kabı içerisine kıymamızı alalım. Üzerine rendelenmiş ve suyu sıkılmış soğan, küçük küçük kesilmiş sarımsak, yumurta, galeta unu, sıvı yağ, maydanoz, tuz, karabiber ve kimyonu alalım ve malzemelerimiz güzelce karışana kadar yoğuralım. Hazırladığımız harcımızın üzerini streç ile örtelim ve 30 dakika kadar buzdolabında dinlendirelim. Sürenin sonunda harcımızı dolaptan alalım, elimizle parçalar kopartarak şekillendirelim. Ben şeklini oval yaptım ancak siz dilediğiniz gibi şekillendirebilirsiniz. Ancak burada köftelerinizin içlerinin de pişmesi için ince olmasına dikkat etmelisiniz. Şekillendirdiğimiz köftelerimizi uygun bir tabak içerisine alalım. Dilerseniz köftelerinizi bu aşamada da dinlendirebilirsiniz. Köftelerimizi pişirmek için ocaktaki tavamıza sıvı yağı alalım ve ısıtalım. Ardından köftelerimizi tavamıza alalım ve her iki tarafını da çevirerek pişirelim. Pişen köftelerimizin fazla yağının süzülmesi için kağıt havlu serdiğimiz tabağa alalım ve servis edelim. Afiyet olsun.