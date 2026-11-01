Cennet hurmalı milkshake: Binlerce kişi peşinde! Tadı damağında kalıyor! Gerekenleri tek tek sıraladık
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Cennet hurması ya da Trabzon hurması. Siz hangi adıyla tanıştıysanız öyle söyleyin. sıra dışı görüntüsüyle Cennet hurmalı milkshake dikkat çekiyor. Sosyal medyada binlerce kişi bunu paylaşıyor. İşte 3 adımda kolayca hazırlayacağınız içecek tarifini hemen paylaşıyoruz...
Cennet hurmalı milkshake tarifi
Malzemeler:
1 bardak için;
- 1 adet olgun hurma
- 1 bardak süt
- 1/2 çay kaşığı tarçın (isteğe bağlı)
- 1 top vanilyalı dondurma (isteğe bağlı)
Hazırlanışı:
Hurmayı arzuya göre kabuklu ya da kabuksuz kullanabilirsiniz. Hurmayı dörde bölün. Varsa çekireklerini çıkarın. Süslemek için ince bir dilim ayırın.
Süt miktarını kullanacağınız bardağa göre ölçün.
Bütün malzemeyi blenderda karıştırın. Servis bardağına alın ve bir dilim hurma ile süsleyin.
Hurma ne kadar olgun olursa, o kadar pürüzsüz olacak ve şeker miktarı o oranda fazla olacaktır. Eğer çok olgun değilse, yeteri kadar bal ile tatlandırın.
Dilerseniz süt yerine yoğurt ile de hazırlayabilirsiniz.
Süt yerine hindistan cevizi sütü ya da badem sütü tercih edebilirsiniz.
Cennet hurması (ya da Trabzon hurmasını) satın alırken olgunlarını tercih edin. Eğer tam olgunlaşmamış ise, bekleterek olgunlaşınca kullanın.
Cennet (Trabzon) hurmasının faydaları:
A vitamini ve karbonhidratlarca çok zengindir.
Bağışıklık sistemini korur, kansızlığa, vitamin eksikliğine, mide-bağırsak hastalıklarına iyi gelir.
Uzun süre yenilirse iştah açar, ishali keser, mide gastritine ve bağırsak iltihabına iyi gelir.
Cennet hurması yapılan araştırmalara göre protein, yağ ve karbonhidrat (şeker) yönünden oldukça yüksek oranlara sahiptir. Özellikle kış aylarında vücut ısısının dengede kalması için ortalama 80 kiloluk bir kişinin 80 gram protein, 80 gram yağ ve 384 gram karbonhidrat tüketmesi gerekir. Bu şartlarda vücut gerekli kaloriyi yakacak ve böylelikle vücut ısısı düşmeyecektir. Bu oranlara sahip olan meyvelerin başında ise Trabzon (cennet) hurması gelmektedir.
Yaprakları kaynatılarak elde edilecek su temizlik işlerinde deterjan gibi yüzeyleri temizler.
Yine yapraklarını kaynatıp saçlarınızı yıkarsanız saçlarınız, yüzünüzü yıkarsanız cildiniz güzelleşir.
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