Şehidimiz için Mevlid-i Şerif okundu

Zeytin Dalı Harekat Bölgesi'nde rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede şehit düşen ve memleketi Elazığ'da toprağa verilen Şehit Tankçı Uzman Çavuş Coşkun Sevim'in aziz hatırası için mevlid-i şerif programı gerçekleştirildi. Elazığ merkez Bölge Camii'nde düzenlenen programa, şehidin yakınları, Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeli ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda, başta Şehit Uzman Çavuş Coşkun Sevim olmak üzere tüm şehitlerin ruhu için Kur'an-ı Kerim tilaveti okunarak, dualar edildi. Okunan Mevlid-i Şerif'in ardından vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.