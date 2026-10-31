  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bukele’den Haiti’deki çetelere mesaj: “Oradakileri de bitirebiliriz” Türkiye’nin BM Genel Sekreterliği adayı Feridun Sinirlioğlu oldu Azerbaycanlı futbolculardan İsrail maçında secdeli gol sevinci Koç, paraya para demeyecek! Sivas'ta düğmeye bastılar Sözcü gazetesi 50 çalışanının kapının önüne koydu! Türkiye'den İsrail ve Yunanistan'a bir darbe daha Nevşin Mengü Yeni Parti'deki rezilliği sesi titreyerek anlattı Avrupa ülkesi karıştı! Cumhurbaşkanı, acil koduyla ülkeye dönüş kararı aldı Rusya-Ukrayna Savaşı'nda kritik eşik! Zelenskiy'den Türkiye duyurusu Skandal satışın ihale saati Mustafa Kemal'in ölüm saatinden hemen sonra! CHP'li belediyede rant uğruna skandal satış
Yerel Şehidimiz için Mevlid-i Şerif okundu
Yerel

Şehidimiz için Mevlid-i Şerif okundu

Yeniakit Publisher
Seyfullah Maden Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Şehidimiz için Mevlid-i Şerif okundu

Zeytin Dalı Harekât Bölgesi'nde şehadet makamına erişen kahraman Tankçı Uzman Çavuş Coşkun Sevim’in ruhu için memleketi Elazığ'da, dualar ve salavatlar eşliğinde Mevlid-i Şerif programı düzenlendi.

Zeytin Dalı Harekat Bölgesi'nde rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede şehit düşen ve memleketi Elazığ'da toprağa verilen Şehit Tankçı Uzman Çavuş Coşkun Sevim'in aziz hatırası için mevlid-i şerif programı gerçekleştirildi. Elazığ merkez Bölge Camii'nde düzenlenen programa, şehidin yakınları, Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeli ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda, başta Şehit Uzman Çavuş Coşkun Sevim olmak üzere tüm şehitlerin ruhu için Kur'an-ı Kerim tilaveti okunarak, dualar edildi. Okunan Mevlid-i Şerif'in ardından vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.

Gazze'de şehit sayısı 74 bin 570’e yükseldi
Gazze'de şehit sayısı 74 bin 570’e yükseldi

Dünya

Gazze'de şehit sayısı 74 bin 570’e yükseldi

Minab Bisiklet Kervanı, şehit çocukların hatırası için 20 gün boyunca pedal çevirdi
Minab Bisiklet Kervanı, şehit çocukların hatırası için 20 gün boyunca pedal çevirdi

Aktüel

Minab Bisiklet Kervanı, şehit çocukların hatırası için 20 gün boyunca pedal çevirdi

Son dakika: MSB acı haberi duyurdu! Bir askerimiz şehit oldu
Son dakika: MSB acı haberi duyurdu! Bir askerimiz şehit oldu

Gündem

Son dakika: MSB acı haberi duyurdu! Bir askerimiz şehit oldu

Ateşkese rağmen saldırı! 2 şehit
Ateşkese rağmen saldırı! 2 şehit

Gündem

Ateşkese rağmen saldırı! 2 şehit

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23