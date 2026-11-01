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Gündem Mustafa Sarıgül ülkeden kaçacak! Tamar Tanrıyar’dan ŞOK iddia: ‘Kaçacağı güzergahı biliyorum’
Gündem

Mustafa Sarıgül ülkeden kaçacak! Tamar Tanrıyar’dan ŞOK iddia: ‘Kaçacağı güzergahı biliyorum’

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Daha önce kamuoyunda ses getiren açıklamalarıyla gündeme gelen ve ortaya attığı iddialar bir bir gerçekleşen Tamar Tanrıyar, bu kez Mustafa Sarıgül hakkında çok konuşulacak bir iddia ortaya attı. Sarıgül’ün Türkiye’den ayrılabileceğini öne süren Tanrıyar, muhtemel güzergâh konusunda da dikkat çeken ifadeler kullandı.

Tamar Tanrıyar, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda Mustafa Sarıgül hakkında dikkat çeken bir iddiada bulundu.

Tanrıyar, Sarıgül'ün Türkiye'den ayrılabileceğini öne sürerken, bu nedenle fiziki olarak takip edilmesi gerektiğini söyledi.

“MUSTAFA SARIGÜL ÜLKEDEN KAÇACAKTIR”

Videoda konuşan Tanrıyar'ın en dikkat çeken sözlerinden biri şu oldu:

“Mustafa Sarıgül ülkeden kaçacaktır. Fiziki takip şarttır.”

Tanrıyar bununla da yetinmeyerek Sarıgül'ün Türkiye'den ayrılması durumunda kullanabileceğini düşündüğü güzergâha ilişkin de tahminde bulundu.

GÜRCİSTAN AYRINTISI DİKKAT ÇEKTİ

Tanrıyar, videodaki açıklamasında:

“Gideceği yolu da tahmin edebilirim. Araçla Gürcistan'a geçmek...”

ifadelerini kullandı.

Sarıgül'ün Gürcistan'da çok sayıda dostu bulunduğunu ileri süren Tanrıyar, buradan uçakla başka bir ülkeye geçebileceğini öne sürdü.

“BENİM İHBARIM OLARAK KABUL EDEBİLİRSİNİZ”

Tanrıyar açıklamasının devamında ise sözlerini daha da ileri taşıyarak:

“Bunu da benim ihbarım olarak kabul edebilirsiniz.”

Tanrıyar'ın açıklamaları sosyal medyada dikkat çekerken, Mustafa Sarıgül'ün ülkeden ayrılacağına veya Tanrıyar'ın tarif ettiği güzergâhı kullanacağına ilişkin bağımsız biçimde doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Açıklamalar, Tanrıyar'ın iddiası ve öngörüsü niteliğini taşıyor.

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Yorumlar

Okur

Vallahi sanki devlette bunu istiyor gibi.Günlerdir bu herif için hiç birşey yapılmıyor.

Cengiz

Basinda yer alan kadar servet edinmiş ise,ben cede kaçacak fazla sürmez şimdi burdaki işleri ayarlamaya çalışıyordur,onun için bir an önce mal varlığı bloke edilmelidir
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