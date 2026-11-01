Mustafa Sarıgül ülkeden kaçacak! Tamar Tanrıyar’dan ŞOK iddia: ‘Kaçacağı güzergahı biliyorum’

Tamar Tanrıyar, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda Mustafa Sarıgül hakkında dikkat çeken bir iddiada bulundu.

Tanrıyar, Sarıgül'ün Türkiye'den ayrılabileceğini öne sürerken, bu nedenle fiziki olarak takip edilmesi gerektiğini söyledi.

“MUSTAFA SARIGÜL ÜLKEDEN KAÇACAKTIR”

Videoda konuşan Tanrıyar'ın en dikkat çeken sözlerinden biri şu oldu:

“Mustafa Sarıgül ülkeden kaçacaktır. Fiziki takip şarttır.”

Tanrıyar bununla da yetinmeyerek Sarıgül'ün Türkiye'den ayrılması durumunda kullanabileceğini düşündüğü güzergâha ilişkin de tahminde bulundu.

GÜRCİSTAN AYRINTISI DİKKAT ÇEKTİ

Tanrıyar, videodaki açıklamasında:

“Gideceği yolu da tahmin edebilirim. Araçla Gürcistan'a geçmek...”

ifadelerini kullandı.

Sarıgül'ün Gürcistan'da çok sayıda dostu bulunduğunu ileri süren Tanrıyar, buradan uçakla başka bir ülkeye geçebileceğini öne sürdü.

“BENİM İHBARIM OLARAK KABUL EDEBİLİRSİNİZ”

Tanrıyar açıklamasının devamında ise sözlerini daha da ileri taşıyarak:

“Bunu da benim ihbarım olarak kabul edebilirsiniz.”

Tanrıyar'ın açıklamaları sosyal medyada dikkat çekerken, Mustafa Sarıgül'ün ülkeden ayrılacağına veya Tanrıyar'ın tarif ettiği güzergâhı kullanacağına ilişkin bağımsız biçimde doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Açıklamalar, Tanrıyar'ın iddiası ve öngörüsü niteliğini taşıyor.