Milyonlarca meme kanseri hastasını ilgilendiriyor: Ortaya çıkan 3 sorun! bu önemli, hazır olmamız lazım
Meme kanseri tedavisinin ardından hormonal değişimlere bağlı olarak gelişen idrar ve dışkı kaçırma, kabızlık ile cinsel sağlık sorunları, kadınların yaşam kalitesini olumsuz etkiliyor. Milyonlarca meme kanseri hastalarına önemli açıklamalarda bulunan Fizyoterapist Burçin Özyürek, bu kritik süreçte sadece Kegel egzersizlerinin yeterli olmadığını vurgulayarak; kas fonksiyonlarını, dokuları ve genel fiziksel aktiviteyi kapsayan bütüncül bir pelvik taban rehabilitasyonunun şart olduğunu anlattı.