Milyonlarca meme kanseri hastasını ilgilendiriyor: Ortaya çıkan 3 sorun! bu önemli, hazır olmamız lazım

Fizyoterapi ve rehabilitasyon ile ele alınıyor. Yalnızca 'pelvik tabanı güçlendirelim, kegel egzersizi yapalım' yaklaşımı değil, kadının dokularını, hem pelvik taban hem de genel vücut kas fonksiyonunu, idrar ve cinsel sağlığını birlikte değerlendiren ve genel fiziksel aktiviteyi artırıcı bütüncül bir rehabilitasyon gerekmektedir."