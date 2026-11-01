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Milyonlarca meme kanseri hastasını ilgilendiriyor: Ortaya çıkan 3 sorun! bu önemli, hazır olmamız lazım

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Milyonlarca meme kanseri hastasını ilgilendiriyor: Ortaya çıkan 3 sorun! bu önemli, hazır olmamız lazım

Meme kanseri tedavisinin ardından hormonal değişimlere bağlı olarak gelişen idrar ve dışkı kaçırma, kabızlık ile cinsel sağlık sorunları, kadınların yaşam kalitesini olumsuz etkiliyor. Milyonlarca meme kanseri hastalarına önemli açıklamalarda bulunan Fizyoterapist Burçin Özyürek, bu kritik süreçte sadece Kegel egzersizlerinin yeterli olmadığını vurgulayarak; kas fonksiyonlarını, dokuları ve genel fiziksel aktiviteyi kapsayan bütüncül bir pelvik taban rehabilitasyonunun şart olduğunu anlattı.

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Foto - Milyonlarca meme kanseri hastasını ilgilendiriyor: Ortaya çıkan 3 sorun! bu önemli, hazır olmamız lazım

Meme kanserini atlatan kadınlarda tedavi sonrası ortaya çıkan idrar kaçırma, bağırsak problemleri ve cinsel sağlık sorunları pelvik taban kaslarındaki fonksiyon bozukluğundan kaynaklanabiliyor. Sorunların çözümünde geleneksel yaklaşımların ötesine geçilmesi gerektiğini belirten Fizyoterapist Burçin Özyürek, kadın sağlığını bir bütün olarak ele alan kişiye özel fizyoterapi ve rehabilitasyon süreçlerinin önemini anlattı.

#2
Foto - Milyonlarca meme kanseri hastasını ilgilendiriyor: Ortaya çıkan 3 sorun! bu önemli, hazır olmamız lazım

Fizyoterapist Burçin Özyürek, meme kanseri tedavisinden sonraki sorunları ve tedavi sürecini şöyle açıkladı:

#3
Foto - Milyonlarca meme kanseri hastasını ilgilendiriyor: Ortaya çıkan 3 sorun! bu önemli, hazır olmamız lazım

"Meme kanseri tedavisinden sonra özellikle hormonal değişiklikler nedeniyle kadınlarda idrar kaçırma gibi genitoüriner, bağırsak şikâyetleri (kabızlık, dışkı kaçırma) ve cinsel sağlık sorunları ortaya çıkabiliyor. Bu sorunlar bazen pelvik taban kaslarının aşırı kasılması veya fonksiyon bozukluğuyla birlikte görülebiliyor.

#4
Foto - Milyonlarca meme kanseri hastasını ilgilendiriyor: Ortaya çıkan 3 sorun! bu önemli, hazır olmamız lazım

Fizyoterapi ve rehabilitasyon ile ele alınıyor. Yalnızca 'pelvik tabanı güçlendirelim, kegel egzersizi yapalım' yaklaşımı değil, kadının dokularını, hem pelvik taban hem de genel vücut kas fonksiyonunu, idrar ve cinsel sağlığını birlikte değerlendiren ve genel fiziksel aktiviteyi artırıcı bütüncül bir rehabilitasyon gerekmektedir."

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